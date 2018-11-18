Марадона вывел "Дорадос" в полуфинал мексиканской лиги

Мексиканский "Дорадос", который с сентября нынешнего года тренирует легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, вышел в полуфинал второй по значимости мексиканской лиги "Ассенсо МХ". В эту субботу игроки "Дорадос" смогли одержать победу над "Минерос де Сакатекас" 1:0.

Единственный мяч был забит на 66-й минуте Эдером Крузом. Этот гол принес не только победу в матче, но и выход в полуфинал, ведь итогом первой встречи команд была нулевая ничья. Таким образом, клуб стал на шаг ближе к возможному попаданию в высший дивизион Лигу МХ. А Марадона приблизился к продлению контракта, в котором есть пункт об автоматической пролонгации, если клуб сможет выйти в высший дивизион. Нынешний контракт рассчитано на 11 месяцев.

Однако "Дорадос" не единственный клуб, в котором Марадона занимает важную должность. В мае 2018 года Диего заключил трехлетнее соглашение с брестским "Динамо", где он занимает должность главы правления клуба.

В Белоруссии Марадона не появлялся с июля, в то время как у брестчан дела идут не лучшим образом. За два тура до финиша высшей лиги "Динамо" лишилось надежд попасть в еврокубки. Команда проиграла "Городее" (0:1) 9 ноября в 28-м туре, этот проигрыш поставил крест на шансах "Динамо" попасть в первую тройку. В чемпионате команда занимает шестое место с 48-ю очками и не сможет подняться выше пятой позиции. Ранее на стадии 1/8 финала брестский клуб вылетел из Кубка Белоруссии, проиграв "Шахтеру" из Солигорска 0:1.

Но знаменитому аргентинцу, который проиграл со своей мексиканской командой одни матч из девяти, вряд ли есть дело до неудач белорусского клуба.