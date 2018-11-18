Новости

Партия президента Молдавии высказалась за сближение с РФ 17:33
У пострадавшей гонщицы "Формулы-3" диагностирован перелом позвоночника 17:28
Умер создатель петербургского театра "Суббота" Юрий Смирнов-Несвицкий 17:23
Песков рассказал о занятиях Путина во время перелетов 17:11
Песков рассказал о силе "Турецкого потока" 17:07
Последняя любовь Евгения Осина рассказала о причинах его алкоголизма 16:55
Марадона вывел "Дорадос" в полуфинал мексиканской лиги 16:50
В США провели поминальную службу в честь полицейской собаки 16:42
Самый честный таксист из Киргизии стал звездой соцсетей 16:39
Умерла Народная артистка СССР Диана Петриненко 16:31
Медведев начал свой официальный визит во Вьетнам 16:30
Гидрометцентр призвал московских водителей сменить резину 16:30
Российский истребитель шестого поколения случайно показали по ТВ 16:25
СК установил личность устроившей взрыв у КПП в Грозном женщины 16:23
Россельхознадзор ограничил транзит мяса птицы из США по территории РФ 16:17
Ольга Васильева: У учителя должно остаться только три рабочих документа 16:14
Бойцы Росгвардии спасли в Москве провалившегося под лед человека 16:13
Евгений Хавтан рассказал о том, почему Осин ушел из "Браво" 15:54
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа 15:50
Как добродушный бездомный "развел" американцев на 400 тысяч долларов 15:38
В ДНР заявили о взрыве на складе бронетехники силовиков 15:37
В Москве бойцы Росгвардии согрели тонувшего мужчину бушлатами 15:21
В Бельгии планируют создать женский спецназ 15:20
В Индии пассажирский автобус рухнул в ущелье 15:09
Авиадебошира из Нижнего Новгорода сняли с рейса в Анталию 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
18.11.2018 16:50
Рубрика: Спорт

Марадона вывел "Дорадос" в полуфинал мексиканской лиги

Текст: Виктория Сорокина

Мексиканский "Дорадос", который с сентября нынешнего года тренирует легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, вышел в полуфинал второй по значимости мексиканской лиги "Ассенсо МХ". В эту субботу игроки "Дорадос" смогли одержать победу над "Минерос де Сакатекас" 1:0.

Фото: REUTERS/VASILY FEDOSENKO
Марадона будет совмещать работу в "Динамо-Брест" и в клубе из Мексики

Единственный мяч был забит на 66-й минуте Эдером Крузом. Этот гол принес не только победу в матче, но и выход в полуфинал, ведь итогом первой встречи команд была нулевая ничья. Таким образом, клуб стал на шаг ближе к возможному попаданию в высший дивизион Лигу МХ. А Марадона приблизился к продлению контракта, в котором есть пункт об автоматической пролонгации, если клуб сможет выйти в высший дивизион. Нынешний контракт рассчитано на 11 месяцев.

Однако "Дорадос" не единственный клуб, в котором Марадона занимает важную должность. В мае 2018 года Диего заключил трехлетнее соглашение с брестским "Динамо", где он занимает должность главы правления клуба.

Фото: AP Photo/ Ricardo Mazalan
Про Марадону снимут телесериал

В Белоруссии Марадона не появлялся с июля, в то время как у брестчан дела идут не лучшим образом. За два тура до финиша высшей лиги "Динамо" лишилось надежд попасть в еврокубки. Команда проиграла "Городее" (0:1) 9 ноября в 28-м туре, этот проигрыш поставил крест на шансах "Динамо" попасть в первую тройку. В чемпионате команда занимает шестое место с 48-ю очками и не сможет подняться выше пятой позиции. Ранее на стадии 1/8 финала брестский клуб вылетел из Кубка Белоруссии, проиграв "Шахтеру" из Солигорска 0:1.

Но знаменитому аргентинцу, который проиграл со своей мексиканской командой одни матч из девяти, вряд ли есть дело до неудач белорусского клуба.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Диего Марадона
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о силе "Турецкого потока"
СК установил личность устроившей взрыв у КПП в Грозном женщины
Россельхознадзор ограничил транзит мяса птицы из США по территории РФ
Васильева защитила учителей, которые не прошли тест по математике
Янукович пробудет в больнице около трех недель