Новак не исключил переход на расчеты в нацвалютах с Ираном

Россия может перейти на расчеты с Ираном в нацвалютах для продолжения двухстороннего сотрудничества, несмотря на санкции со стороны США в отношении Ирана. Об этом сообщил в интервью агентству Anadolu министр энергетики РФ Александр Новак.

Он пояснил, что Россия не признает санкции США в отношении Ирана, их ввели в одностороннем порядке, Советом безопасности ООН они не были одобрены.

"Наша страна продолжит искать механизмы взаимодействия. И расчеты в нацвалютах - один из них", - отметил он.

По словам Новака, Россия и раньше сотрудничала с Ираном и развивала торгово-экономические отношения.