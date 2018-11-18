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Рубрика: Легковые авто

Обновленный Nissan Qashqai: Когда японский кроссовер появится в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

В феврале следующего года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартует производство обновленного Qashqai. А у дилеров марки автомобиль появится весной, об этом сообщает "Автостат".

Цены на новинку для российского рынка объявят ближе к началу продаж. В то же время уже известно, что кроссовер будет доступен с тремя двигателями: двух- и 2,5-литровыми бензиновыми, мощностью 144 и 171 л.с., а также с 1,6-литровым дизельным силовым агрегатом dCi на 130 л.с. Автомобиль оснастят либо обновленной бесступенчатой трансмиссией XTronic CVT, либо 6-ступенчатой "механикой".

Фото: Пресс-служба Nissan
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Кроссовер будет представлен в десяти комплектациях: XE, XE+, SE, SE Yandex, SE+, SE Top, LE, LE Yandex, LE+, LE Top. Покупатели смогут выбрать два уровня оснащения с предустановленной системой Яндекс.Авто

Машина была представлена на автосалоне в Женеве в 2017 году. У нее появились новые капот, радиаторная решетка, бамперы и осветительные приборы, за счет чего она обрела более современный внешний облик, хотя и сохранила узнаваемые "фирменные" черты. В салоне устанавливили новые рулевое колесо и мультимедийную систему, в топовой комплектации добавили кожаную отделку.

Сейчас кроссовер в базовой комплектации ХE с двухлитровым мотором, агрегатированным "механикой", и передним приводом стоит 1 498 000 рублей, топовая версия обойдется в 2 086 000 рублей.

По итогам десяти месяцев 2018 года россияне приобрели 18 238 экземпляров Nissan Qashqai (+16%). Кроссовер попал в Топ-25 самых популярных моделей в нашей стране.

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#Nissan