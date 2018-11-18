Почему автомобили Aurus не нравятся западным журналистам

Немецкая ежедневная газета Die Welt ("Мир") обнародовала критическую статью о новом российском бренде Aurus, намекая и, разумеется, без каких-либо доказательств, на якобы сомнительное происхождение ряда узлов и агрегатов этого семейства.

Отмечая, что лимузины класса "люкс" не производились в РФ более 30 лет, автор статьи, польский журналист Анджей Кублик приходит к выводу, что "Россия хочет одним махом войти в элитарный круг премиум-класса и составить конкуренцию британским брендам Rolls-Royce и Bentley, а также немецкому Maybach-Daimler".

Успех бренда, по его мнению, должны обеспечить немецкие инженеры, деньги арабских нефтяных шейхов и имидж президента Путина, который лично пользуется этим автомобилем.

После деклараций и экскурсов в историю (об использовании автомобилей ЗИЛ в качестве официальных лимузинов для советских, а затем и российских лидеров, а также оценки S 600 Guard Pullman), критик стремится сорвать маски с разработчика спецпрограммы "Кортеж" ФГУП НАМИ, а заодно и с генерального директора компании Aurus Франца Герхарда Хильгерта, с 1981 года работавшего в компании Daimler, а с 1998 по 2004 годы являвшегося главой "Даймлер Крайслер Автомотив Россия".

"Российское руководство утверждает, что машины марки Aurus - целиком и полностью детища отечественных инженеров и конструкторов. Якобы и детали в основном изготовляются на отечественных заводах: колеса - в Красноярске, амортизаторы - в Башкирии, кожаная обивка сидений - в Рязани, бензобаки - в Нижней Новгороде. Но российские ответственные лица хранят молчание, когда возникает вопрос о месте производства антиблокировочных систем и систем электронного контроля устойчивости, а также кондиционеров", - говорится в статье Die Welt.

Далее следует основное и при этом очень странное обвинение - мол, российские ответственные лица хранят молчание о месте производства антиблокировочных систем и систем электронного контроля устойчивости, а также кондиционеров.

"Также неясно происхождение восьмицилиндрового двигателя объемом 4,4 литра и мощностью 598 л.с., который можно было увидеть в выставочной модели на Московском автосалоне", - пишет Анджей Кублик, добавляя, что, согласно официальным данным, мотор разработан российскими инженерами при поддержке немецких специалистов из компании Porsche.

Но важнейшие технические характеристики "указывают на его поразительное сходство с одним из двигателей BMW", считает журналист.

Ни подробного анализа, ни сравнения двух силовых агрегатов в статье польского автора мы, разумеется, не видим. А объяснения, к слову, были уже неоднократно даны, и очень даже обстоятельные.

Между тем, по словам главного конструктора Вадима Переверзева, двигатель проектировался в сотрудничестве с компанией Porsche Engineering, но техническому заданию ФГУП "НАМИ".

"Все параметры будущего мотора были заданы российскими инженерами исходя из потребностей проекта. Это касается и тягово-динамических показателей, и габаритных, чтобы он идеально вписывался в компоновку автомобиля. Проектирование мотора шло бок о бок российскими и немецкими инженерами. Двигатели собираются в ФГУП "НАМИ". Какой-либо унификации с двигателями Porsche нет. Двигатель оригинальный", - комментирует Вадим Переверзев.

"По российской блогосфере разошелся миф о том, что НАМИ скопировал этот двигатель с битурбомотора BMW 4.4, но если вы знаете, как устроен баварский двигатель S63/N63, то без труда заметите отличия от мотора, который стоит на Аурусе. Во-первых, турбокомпрессоры у машин ЕМП расположены на внешних сторонах блока цилиндров, а не в развале. Во-вторых, сами нагнетатели однопоточные, компании IHI. В-третьих, привод всех навесных агрегатов осуществляется цепями (всего их четыре) - это требование заказчиков из ФСО, и все цепи рассчитаны на полный срок службы мотора. В-четвертых, Aurus по тому же ТЗ заказчика использует гидроусилитель рулевого управления, насос которого расположен в развале блока", - комментируют, к примеру, журналисты издания "Авторевю".

Вот и получается, что господин Кублик черпает информацию для своих "разгромных" статей не у технических экспертов, а у анонимных "хейтеров" из интернета.

Напомним, ФГУП НАМИ разрабатывает проект "Единая модульная платформа" с конца 2012 года. В рамках проекта создана унифицированная модульная платформа и линейка представительских автомобилей на ее базе. В полном составе семейство будет включать седан, лимузин (обычный и бронированный), микроавтобус, внедорожник, а также мотоцикл.

Не так давно стало известно, что автомобили Aurus раскуплены на два года вперед. Что лишний раз подтверждает большой интерес к новой российской марке.