Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж

Автомобили новой российской марки Aurus из проекта "Кортеж" еще не поступили в открытую продажу, но по факту раскуплены на два года вперед. Об этом сообщил Вадим Швецов, генеральный директор компании Sollers, которая является индустриальным партнером проекта.

"Могу вам с гордостью сказать, что ни на 2019 год, ни на 2020 год уже возможности купить автомобиль Aurus нет, потому что мы переподписаны на два года вперед", - приводит слова Швецова на форуме Vestifinance РИА Новости.

Топ-менеджер добавил, что этот факт, по его мнению, свидетельствует о высоком интересе к локализованному производству автомобилей класса люкс.

Официально продажи этих машин стартуют в 2019 году, уже известны первые дилеры бренда. Об этом в рамках Московского международного автосалона, где и состоялась публичная мировая премьера марки, заявлял генеральный директор Aurus Франц Герхард Хильгерт. Тогда же он отметил, что прием заказов уже стартовал, а цены будут названы в январе 2019-го.

В то же время министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в эксклюзивном интервью "РГ" сообщил, что Aurus будет дешевле своих иностранных "одноклассников" - Bentley и Rolls-Royce. Кроме того, марка предложит своим клиентам максимально возможную индивидуализацию в оформлении автомобиля.

Ранее со ссылкой на Дениса Мантурова сообщалось, что до конца 2019 года в России будет построено около 120 автомобилей Aurus. При этом более 50 из них получит гараж особого назначения Федеральной службы охраны, выступающий основным заказчиком проекта. Лимузины могут пополнить парки руководителей других государств, а седаны и минивэны смогут приобрести любые желающие.

В дальнейшем, напомним, линейка бренда расширится за счет внедорожника и мотоцикла, но в ней не исключено появление кроссовера, кабриолета и купе. Все семейство оснащается гибридной силовой установкой, включающей в себя 598-сильный двигатель V8 объемом 4,4 литра, который работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Привод у всех автомобилей исключительно полный. Двигатель V8 агрегатируется с 9-ступенчатым российским "автоматом" КАТЕ R932.