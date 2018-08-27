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27.08.2018 13:56
Рубрика: Легковые авто

В проекте "Кортеж" появится компактный кроссовер

Текст: Андрей Полухин

ФГУП "НАМИ" начало разработку еще одной модели в линейке Aurus - новой российской марки автомобилей, созданной в рамках проекта "Кортеж". Речь идет о компактном кроссовере, который встанет на ступень ниже ранее анонсированного внедорожника "Комендант".

Фото: www.aurusmotors.com
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О новой модели в интервью Autonews рассказал начальник управления дизайна НАМИ Юрий Черненко. Машина будет построена на той же "тележке", что и остальные автомобили, поскольку модульная платформа EMP позволяет варьировать длину автомобиля и его колесную базу. Дизайн-бюро начало работу над обликом кроссовера. Подробностей пока нет - правительственный проект засекречен, но известно, что новинка получит характерные черты остальных машин бренда, поскольку узнаваемость всего семейства является одной из важных задач. И главное - по словам специалиста, это будет самый доступный Aurus в линейке.

Напомним, внедорожник "Комендант" остается единственной из ранее известных моделей марки, которая еще ни разу не появлялась на публике. Остальные автомобили - лимузин, седан и минивэн - уже вошли в президентский кортеж. Кроме того, на улицах попадался минивэн с номерами министерства обороны и еще одна такая же машина белого цвета.

Фото: www.drom.ru
Появились новые фотографии седана из проекта "Кортеж"

Публичная премьера марки состоится на Московском автосалоне, но SUV там еще не будет. Кстати, по словам Черненко, речь может идти и о семиместной версии машины, хотя изначально создается стандартный салон, рассчитанный на 5 человек.

Любопытно, что ранее в интервью "РГ" министр промышленности и торговли сообщил, что ждет выхода на рынок внедорожника не только как чиновник, но и как автолюбитель.

"Я управлял разными автомобилями. Не может не нравиться комфорт лимузинов и седанов, но мне особенно по душе все-таки внедорожники. Как только внедорожник Aurus выйдет на рынок, я всерьез задумаюсь о его покупке. Скорее всего, это будет в 2020 году", - сказал он.

#Кортеж
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