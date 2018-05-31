Ролик с выездом кортежа Путина из Кремля стал хитом в Сети

Неожиданная слава обрушилась на юную видеоблогершу Эмилию, которая 29 мая опубликовала на своем канале в YouTube видео с выездом кортежа президента России из кремлевских ворот. Запись за сутки с небольшим посмотрели свыше 500 тысяч человек, тогда как другие ролики девочки - в основном, на темы хобби - собирали, как правило, менее сотни просмотров.

Впрочем, удивительного здесь ничего нет. Эмилии - вероятно, с помощью родителей - удалось рассекретить полный кортеж российского лидера. Никогда прежде в интернете не появлялось записей, на которых одновременно можно увидеть сразу девять новых автомобилей Aurus.

В данном случае речь идет об одном лимузине (видимо, в нем и перемещается сам Владимир Путин), трех седанах и пяти минивэнах. Последние до сих пор вообще мало кто видел. Лимузин и седан "Сенат" широко "засветились" во время инаугурации президента 7 мая, а вместительные "Арсеналы" однажды появились в фильме про кортеж главы государства, а еще раз эту машину сняли на улице, но так, что некоторые эксперты засомневались, идет ли речь о минивэне марки Aurus.

Кстати, теперь публике осталось увидеть только внедорожники "Комендант". А именно на эти автомобили будет сделана ставка в плане продаж автомобилей новой российской марки Aurus. Напомним, получившие это название машины проекта "Кортеж" не только пополнят автопарки различных властных структур, но и будут предлагаться всем желающим. Правда, не все желающие смогут их купить. Во-первых, цена автомобилей, как заявлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров, превысит 10 млн рублей. Во-вторых, первые продажи, по словам гендиректора партнера проекта - группы Sollers -- Вадима Шевцова, будут персональными. "Нам нужна индивидуальность, нужно не потерять это в азарте заработать денег. 50-70 [проданных] машин [в год] - это моя оценка, это максимум, что может быть", - сказал он.

Отметим, что публичная премьера Aurus состоится 29 августа на Московском международном автосалоне, европейская - следующей весной на автошоу в Женеве.