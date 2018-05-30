Кортеж президента из девяти Aurus рассекретила маленькая девочка

Лимузин, три седана и пять минивэнов Aurus - такой состав имеет кортеж российского президента. Об этом стало известно из видеоролика, который опубликовала на портеле YouTube маленькая девочка-блогер по имени Эмилия. Ей, по всей видимости с родителями, посчастливилось гулять около Александровского сада в тот момент, когда из ворот Кремля выехал кортеж президента Владимира Путина.

Все эти автомобили - лимузины и седаны "Сенат" и минивэны "Арсенал" - ранее уже появлялись в различных видеороликах и на фотоснимках, но по отдельности. На ролике Эмилии они впервые едут единой группой.

Напомним, речь идет о российских автомобилях новой марки Aurus (название произошло от слияния слов Aurum (лат. золото) и Russia (лат. Россия). В линейку автомобилей входит также внедорожник "Комендант", однако он, в отличие от лимузина, седана и минивэна, до сих пор остается засекреченным.

Впервые машины проекта "Кортеж" были замечены на инаугурации президента 7 мая. Официально бренд был представлен 23 мая. Тогда стало известно, что заказы на лимузины и седаны "Сенат", а также минивэны "Арсенал" из той же линейки начнут принимать уже в сентябре. Цена первых машин составит не менее 10 млн рублей. Приобрести их сможет любой желающий. Кроме того, автомобили Aurus пойдут на экспорт. Правда, это случится не ранее 2020 года. В 2018-м плановый объем продаж составит только 50-70 автомобилей.

Известно также, что в августе 2018-го машины Aurus покажут на Московском международном автосалоне, а в 2019-м - на Женевской автовыставке. В будущем они могут получить полностью электрические моторы.