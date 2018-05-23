Внедорожник Aurus "Комендант" станет "народным"

Российский внедорожник "Комендант" выйдет на рынок под брендом Aurus в конце 2019 году и станет самым массовым автомобилем в линейке проекта "Кортеж". Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе официальной презентации новой марки отечественных автомобилей.

"Это более массовый продукт, как практика показала. Мы рассчитываем на SUV", - цитирует чиновника ТАСС.

Мантуров подчеркнул, что в серию автомобиль сможет выйти в конце следующего года. В 2018-м появится прототип модели.

Заказы на лимузины и седаны "Сенат", а также минивэны "Арсенал" из той же линейки начнут принимать уже в сентябре. Цена первых машин составит не менее 10 млн рублей. Приобрести их сможет любой желающий. Кроме того, автомобили Aurus пойдут на экспорт. Правда, это случится не ранее 2020 года.

"Начнут регистрировать потенциальных заказчиков после [Московского международного] автосалона, но мы в следующем году точно не сможем начать поставлять на экспорт просто физически. Объемы производства будут все уходить в Россию. Мы исходим из того, что экспортировать можно в конце 2020-го - это самое раннее", - заявил Мантуров. Он пояснил, что в первую очередь необходимо заниматься поддержанием должного качества при выпуске машин, а не наращиванием их количества на рынке.

К слову, в 2018-м плановый объем продаж составит только 50-70 автомобилей. Об этом на презентации сообщил Вадим Швецов, гендиректор группы Sollers, которая выступает партнером проекта.

"Мы не будем гнать коней - первые продажи будут персональными. Я уверен, что даже если мы сможем 200 машин [сделать за год], то мы не будем [их все быстро продавать]. Нам нужна индивидуальность, нужно не потерять это в азарте заработать денег. 50-70 машин - это моя оценка, это максимум, что может быть", - приводит слова Швецова РИА Новости.

Что касается экспорта, то ему будет способствовать демонстрация автомобилей на крупных международных автовыставках. Так, публичная премьера автомобилей "Сенат" и "Арсенал" состоится в конце августа на Московском международном автосалоне. Кроме того, машины обещают показать в начале 2019-го в Женеве.

"Следующим этапом будет вывод на европейский рынок на Женевском автосалоне в 2019 году, а в 2020 году мы выйдем на Азиатский рынок и рынок Ближнего Востока", - заявил гендиректор компании Aurus Франц Герхард Хильгерт.

Еще одна новость - машины Auris, которые сейчас получают гибридные двигатели, в будущем смогут стать полностью электрическими.

"Мы сформировали конструкцию автомобиля таким образом, что со временем она позволяет "докрутку", - сказал на этот счет глава Минпромторга.

Напомним, первые автомобили проекта уже пополнили автопарк администрации президента. Дебют лимузина "Сенат" на церемонии инаугурации Владимира Путина вызвал резонанс во всем мире.