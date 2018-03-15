Автомобили "Кортеж" представят на Московском автосалоне

Автомобили проекта "Кортеж" будут официально представлены публике на Московском автомобильном салоне в августе.

"Широкому кругу планируется представить линейку машин на Московском международном автомобильном салоне", - приводит РИА Новости слова осведомленного источника.

Речь идет о седане, первый из которых был передан заказчику - Федеральной службе охраны - еще в конце 2017 года, и минивэне. Внедорожник "Кортеж" встанет на конвейер позже, а лимузин, скорее всего, можно будет увидеть во время инаугурации избранного президента России. Ожидается, что он прибудет на церемонию уже на новой машине.

Впрочем, в феврале в Минпромторге сообщили "РГ", что официальная презентация автомобилей, которые на единой модульной платформе создают для первых лиц государства, но пустят и в свободную продажу, состоится в конце марта. Тогда же объявят и название новой марки, под которой они пойдут на рынок, До этого момента наименование бренда рассекречено не будет. Возможно, речь идет об Aurus - сочетании частей слов "золото" и "Россия". По крайней мере именно такую торговую марку в октябре 2016 года зарегистрировал один из исполнителей проекта - институт НАМИ.

Ранее "РГ" сообщала, что в 2018 году планируется выпустить до 100 автомобилей проекта "Кортеж", а начиная с 2019-го - по 150-200 экземпляров ежегодно. Прием предзаказов на машины, по всей видимости - седаны, стартует уже осенью, а продажи начнутся в начале 2019 года. Цены пока не называются, но ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил о примерной стоимости в 6-7 миллионов рублей. Известно, что для автомобилей была разработана целая линейка двигателей.

Новые российские автомобили пойдут и на экспорт. В частности, их можно будет купить в ОАЭ, Китае и Индии.

Что касается Московского автосалона, то на нем также будут представлены новинки Lada, Volkswagen, Hyundai, Renault и Ravon.