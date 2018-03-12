В Женеве рассказали подробности о новом Renault для России

Журналисты французского издания Сhallenges выяснили некоторые подробности о новом кроссовере, который будет представлен Renault на Московском международном автосалоне и встанет на российский конвейер бренда.

Как рассказал на автосалоне в Женеве руководитель отдела планирования Renault-Nissan и бывший руководитель российского отделения французской компании Бруно Анселен, новинка получит платформу нынешнего Renault Duster II. В компании постепенно отходят от использования "тележки" B0 в пользу модульной архитектуры CMF-B, но в России решено воспользоваться прежней платформой - это и проще, и не требует масштабных инвестиций в модернизацию производства. Кроме того, на нашем рынке технические стандарты менее строгие, подчеркнул Анселен.

Он заявил, что кроссовер будет примерно соответствовать по размерам второму поколению Duster (напомним, до РФ эта машина еще не добралась), но в модельной линейке встанет на ступень выше, будет технологичнее и немного дороже. В продажу на российском рынке новинка поступит в начале 2019 года. В конце 2019-го или в начале 2020-го автомобиль запустят в Китае и Корее. Но даже если здесь он получит "на 100% тот же кузов" (видимо, в этом пока есть сомнения), машину точно поставят на платформу CMF-B. Впрочем, подчеркнул Анселен, в Юго-Восточной Азии эта модель и не будет позиционироваться как бюджетная, но обязательно привлечет внимание публики внешним видом.

Что касается Европы, то выход новинки на континентальный рынок под вопросом. В Renault подчеркнули, что существует риск "каннибализма" - новинка может отнять аудиторию у кроссовера Kadjar. В любом случае, как отметил директор по продажам компании Тьерри Коскас, ранее 2020 года новый автомобиль в Западной Европе не появится. А чуть позже он обязательно будет выпускаться на одном из заводов в Южной Америке. В итоге кроссоверу, родиной которого станет Россия, прочат славу бестселлера - целью бренда является ежегодный тираж в 300 тысяч экземпляров.

Напомним, в феврале российское представительство Renault официально объявило о подготовке к выпуску новой модели кроссовера С-класса на московском автозаводе.

"Запуск новой модели отвечает новой бренд-стратегии Renault Россия "Моя страна. Мои открытия. Мой Renault", которая была представлена в 2017 году. Она полностью соответствует рыночной ситуации и ожиданиям клиентов Renault и определяет направление для развития компании на ближайшие годы. Все новые модели, которые появятся на российском рынке, будут отвечать этой стратегии", - рассказали в представительстве.