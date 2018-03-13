Стали известны еще две премьеры Московского автосалона

Ravon определился с программой участия в Московском международном автосалоне, который начнется в столице в конце августа. Узбекская марка представит на крупнейшем автофоруме России две модели - новый кроссовер и рестайлинговый седан R4.

Ранее компания уже сообщала об этих новинках, а также о неком седане С-класса. Однако на ММАС-2018 обещали представить лишь обновленный Ravon R4. Эта машина, судя по всему, получит внешность рестайлингового Chevrolet Cobalt (сейчас она соответствует дизайну 2011 модельного года).

Что касается кроссовера, то до сих пор неизвестно, о каком конкретно SUV идет речь. СМИ предполагают, что это будет перелицованный Chevrolet Tracker, который у нас когда-то продавался еще и под именем Opel Mokka. Однако на данный момент в производственной линейке узбекского завода GM Uzbekistan, где выпускают автомобили Chevrolet и Ravon, есть только один кроссовер - Captiva. Он больше и дороже, чем Tracker, но, очевидно, также имеет шансы вернуться на наш рынок под новым брендом.

Chevrolet Tracker. Фото: media.chevrolet.com.

Кстати, представительство узбекской компании обнародовало и план по продажам на 2018 год. Речь идет о наращивании доли авторынка с 1,3% до 5%, для чего потребуется увеличить объем реализации автомобилей более чем вдвое. Поскольку все новинки Ravon поступят в автосалоны уже в 2019 году, ставку компания сделает на актуальный модельный ряд, в котором представлены хэтчбек R2, а также седаны Nexia, Gentra и R4.

Что касается Московского автосалона, то среди уже анонсированных событий выделим презентацию нового глобального кроссовера Renault. Удивить гостей автошоу обещали и в Lada.