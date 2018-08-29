Премьера российских "люксовых" автомобилей Aurus состоялась на автосалоне

На Московском международном автомобильном салоне состоялась мировая премьера российских автомобилей класса "люкс” AURUS SENAT и AURUS SENAT Limousine. Церемония прошла при участии главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и гендиректора OOO "Аурус" Франца Герхарда Хильгерта.

В открытой продаже автомобили Aurus, как ожидается, будут доступны с начала 2019 года. Цена официально пока не называется, однако, как ранее заявлял Денис Мантуров в интервью "РГ", однозначно Aurus будет дешевле своих собратьев - "Бентли" и "Роллс-Ройса".

Глава Минпромторга отметил, что интерес к автомобилю уже проявили Объединенные Арабские Эмираты. Машины найдут своего покупателя во всех развитых странах, выразил уверенность Мантуров, в первую очередь в Европе.

"Впервые в российской истории появился проект по выпуску коммерческой линейки автомобилей класса "люкс". AURUS - национальный бренд, который представляет современную, технологичную и инновационную Россию. Я убежден в успешности продукта и в том, что автомобили марки в ближайшее время займут свою нишу как в нашей стране, так и на экспортных рынках", - отметил Мантуров.

В автомобилях AURUS реализована баллистическая и противовзрывная защита, которая существенно превышает аналогичные параметры автомобилей конкурирующих марок. Бронированный AURUS SENAT Limousine стал демонстрацией достижений российских инженеров в данном сегменте. AURUS SENAT - представитель коммерческой небронированной серии. Бронированные и небронированные версии автомобилей AURUS были спроектированы параллельно - в мировой практике это исключение.

Автомобили AURUS SENAT и AURUS SENAT Limousine предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей страны. Это позволяет обеспечить самый высокий из возможного уровень комфорта и безопасности пассажира при любых условиях эксплуатации. Автомобили оснащены мощным двигателем V8, который является новой разработкой, специально спроектированной для автомобилей AURUS. Двигатель работает в паре с мощной высоковольтной электрической машиной на борту. Автомобили разгоняются до 100 км менее чем за 6 секунд, отметили в пресс-службе марки.

Автомобили AURUS оснащены системой "ЭРА ГЛОНАСС" и полным набором систем активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), адаптивный круиз-контроль, электронный контроль устойчивости, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие, которые позволяют избежать аварийных ситуаций.

Ранее Aurus показал интерьер седана Senat на официальных фото. В оформлении интерьера используются "уникальные высококачественные отделочные материалы, в частности натуральная кожа российского производства и древесина ценных пород.

Aurus белого цвета впервые попал на фото в Астрахани, а сегодня стало известно, что покупатели смогут выбрать любой цвет кузова.