Новости

В Болгарии начались массовые протесты населения 20:53
В Киеве задержан помощник Надежды Савченко 20:17
Трамп оценил свою работу на "пять с плюсом" 20:08
В Москве мужчину насмерть сбил скоростной поезд "Волга" 19:55
Сборная Англии прошла в финал Лиги наций, выбив Хорватию в лигу B 19:47
"Зенит" в товарищеском матче одержал победу над "Шальке" 19:40
Пять человек погибли при взрыве в иракском Тикрите 19:24
Обновленный Nissan Qashqai: Когда японский кроссовер появится в России 19:22
В США вагоны поезда с пропаном рухнули на шоссе 19:08
В центре Киева избит канадский журналист 18:38
"Умер Женя Осин, оттого что пил он": Шнуров опубликовал новые стихи 18:34
На Украине попытались штурмом взять резиденцию митрополита УПЦ МП 18:30
Ученые рассказали о простом способе поддержания здорового веса 18:12
СМИ: В убийстве Хашкаджи нашли "палестинский след" 18:09
Партия президента Молдавии высказалась за сближение с РФ 17:33
У пострадавшей гонщицы "Формулы-3" диагностирован перелом позвоночника 17:28
Умер создатель петербургского театра "Суббота" Юрий Смирнов-Несвицкий 17:23
Песков рассказал о занятиях Путина во время перелетов 17:11
Песков рассказал о силе "Турецкого потока" 17:07
Последняя любовь Евгения Осина рассказала о причинах его алкоголизма 16:55
Марадона вывел "Дорадос" в полуфинал мексиканской лиги 16:50
В США провели поминальную службу в честь полицейской собаки 16:42
Самый честный таксист из Киргизии стал звездой соцсетей 16:39
Умерла Народная артистка СССР Диана Петриненко 16:31
Медведев начал свой официальный визит во Вьетнам 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
18.11.2018 20:08
Рубрика: В мире

Трамп оценил свою работу на "пять с плюсом"

Американский президент Дональд Трамп считает, что он работает на "пять с плюсом". Такое заявление политик сделал во время интервью телеканалу Fox News.

Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Трампа

"Я думаю, я хорошо работаю, - цитирует РИА Новости слова главы Белого дома. - Я бы поставил себе… Слушайте, я терпеть не могу это, но я это сделаю. Я бы поставил себе "пятерку с плюсом". Достаточно? Могу я поставить еще больше?".

Трамп объяснил, что при нем экономика США процветает и что если бы не он, то страна уже воевала бы с КНДР.

Ранее сообщалось, что на промежуточные выборы в США около 39 процентов жителей страны пришли для того, чтобы выразить несогласие с политикой Трампа. Его деятельность на посту президента одобряют 44 процента американцев, а 55 процентов - не одобряют.

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков опроверг предположения о сепаратной сделке по Курилам
На Украине попытались штурмом взять резиденцию митрополита УПЦ МП
Россельхознадзор ограничил транзит мяса птицы из США по территории РФ
Васильева защитила учителей, которые не прошли тест по математике
Янукович пробудет в больнице около трех недель