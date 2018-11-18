Трамп оценил свою работу на "пять с плюсом"

Американский президент Дональд Трамп считает, что он работает на "пять с плюсом". Такое заявление политик сделал во время интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, я хорошо работаю, - цитирует РИА Новости слова главы Белого дома. - Я бы поставил себе… Слушайте, я терпеть не могу это, но я это сделаю. Я бы поставил себе "пятерку с плюсом". Достаточно? Могу я поставить еще больше?".

Трамп объяснил, что при нем экономика США процветает и что если бы не он, то страна уже воевала бы с КНДР.

Ранее сообщалось, что на промежуточные выборы в США около 39 процентов жителей страны пришли для того, чтобы выразить несогласие с политикой Трампа. Его деятельность на посту президента одобряют 44 процента американцев, а 55 процентов - не одобряют.