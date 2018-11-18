В Госдуме отреагировали на заявление о "войне" Украины с Россией

Новости

В убийстве росгвардейца заподозрили чемпиона по рукопашному бою 14:04
Собянин заявил о двойном снижении преступности среди мигрантов в Москве 13:47
Пожар потушен в жилом доме на севере Москвы 13:35
Видео: Путин посетил "оазис Древней Руси" 13:10
В Москве женщина в приступе ревности зарезала знакомую 12:53
Видео: 17-летняя гонщица "Формулы-3" попала в серьезную аварию в Макао 12:52
Янукович не сможет выступить в суде с последним словом из-за травмы 12:30
СМИ: Бельгия и Нидерланды поставляли в Россию санкционные груши 12:22
В Махачкале в перестрелке погиб сотрудник Росгвардии 12:08
Парк "Зарядье" каждый месяц посещает почти миллион человек 12:00
Авторы "Маши и Медведя" ответили на обвинения Запада в пропаганде 11:40
В Мурманске скончался пострадавший при ЧП работник плавучего дока 11:34
Выпавший в Москве снег пролежит несколько дней 11:24
В Аргентине объявлен траур по морякам с подлодки "Сан-Хуан" 11:15
Депутат Госдумы Павел Дорохин награжден орденом Республики Сербской 11:13
В Минске появится белорусско-китайский центр по гражданской защите 11:00
Как восстановить старую зимнюю резину 11:00
СК возбудил дело о взрыве у поста полиции в Грозном 10:30
В Сети продают ГАЗ-24 "Волгу" за 3,7 млн рублей 10:25
Янукович экстренно госпитализирован в московскую больницу 10:20
Медведев выразил соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии 10:04
В Киргизии убит прокурор Баткенской области 09:14
National Interest рассказал о серьезном кризисе в обороне США 08:43
Разведчики США и КНДР провели переговоры в Пханмунчжоме 08:02
Водолазы ТОФ развернули флаг России на рекордной глубине 07:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
18.11.2018 13:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме отреагировали на заявление о "войне" Украины с Россией

В Госдуме прокомментировали слова бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко о "широкомасштабной войне" между РФ и Украиной. По словам зампреда комитета нижней палаты российского парламента по обороне и безопасности Юрия Швыткина, подобные заявления "носят безответственный и агрессивный характер".
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Напомним, Романенко сказал, что власти России могут закрыть Азовское море для украинских судов, из-за чего возрастет вероятность "широкомасштабной войны" между двумя странами.

По словам Швыткина, подобные утверждения звучат "в рамках политических баталий", которые происходят в преддверии выборов президента Укарины.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на чемодане

"Мы всегда придерживаемся соблюдения норм международного права при безусловном соблюдении национальных интересов нашего государства", - сказал парламентарий в интервью RT. По его словам, если Киев сегодня их нарушает, "занимается морским терроризмом", то Москва "смотреть сквозь пальцы на это" не будет. И если понадобится, добавил Швыткин, Россия будет "принимать все меры, необходимые для защиты наших интересов, в том числе и, возможно, перекрытие (Азовского моря), если это понадобится".

Власти Украины ранее задержали в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов, которые заходили в Крым и делали это, с точки зрения Киева, незаконно. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал эту ситуацию "беспределом". "Разумеется, нужно принимать ответные меры. В рамках законов, как это было до сих пор", - отметил сенатор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя "пиратство" Украины в Азовском море, заявил, что "ситуация внимательно отслеживается, и в строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно, могут предприниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Янукович не сможет выступить в суде с последним словом из-за травмы
Видео: 17-летняя гонщица "Формулы-3" попала в серьезную аварию в Макао
National Interest рассказал о серьезном кризисе в обороне США
Выпавший в Москве снег пролежит несколько дней
Посольство РФ и авторы ответили на обвинения в адрес "Маши и Медведя"