В Госдуме отреагировали на заявление о "войне" Украины с Россией

В Госдуме прокомментировали слова бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко о "широкомасштабной войне" между РФ и Украиной. По словам зампреда комитета нижней палаты российского парламента по обороне и безопасности Юрия Швыткина, подобные заявления "носят безответственный и агрессивный характер".

Напомним, Романенко сказал, что власти России могут закрыть Азовское море для украинских судов, из-за чего возрастет вероятность "широкомасштабной войны" между двумя странами.

По словам Швыткина, подобные утверждения звучат "в рамках политических баталий", которые происходят в преддверии выборов президента Укарины.

"Мы всегда придерживаемся соблюдения норм международного права при безусловном соблюдении национальных интересов нашего государства", - сказал парламентарий в интервью RT. По его словам, если Киев сегодня их нарушает, "занимается морским терроризмом", то Москва "смотреть сквозь пальцы на это" не будет. И если понадобится, добавил Швыткин, Россия будет "принимать все меры, необходимые для защиты наших интересов, в том числе и, возможно, перекрытие (Азовского моря), если это понадобится".

Власти Украины ранее задержали в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов, которые заходили в Крым и делали это, с точки зрения Киева, незаконно. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал эту ситуацию "беспределом". "Разумеется, нужно принимать ответные меры. В рамках законов, как это было до сих пор", - отметил сенатор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя "пиратство" Украины в Азовском море, заявил, что "ситуация внимательно отслеживается, и в строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно, могут предприниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц".