Арест главы Renault-Nissan-Mitsubishi: Что известно на данный момент

Глава совета директоров автомобилестроительного концерна Nissan Карлос Гон был арестован в понедельник после того, как добровольно явился в токийскую прокуратуру с повинной о допущенных им финансовых нарушениях.

Также под стражу отправлен член совета директор компании Nissan Грега Келли. Ему вменяется в вину соучастие в преступной схеме, позволившей Гону умышленно занижать данные о размере заработной платы.

В 2016 финансовом году доход Гона составил почти 1,1 миллиарда иен (около 9,7 миллиона долларов). Однако, по данным агентства Киодо, Токийская окружная прокуратура подозревает Гона в сокрытии доходов на 5 миллиардов японских иен с 2011 по 2015 годы, а также в том, что топ-чиновник неоднократно использовал активы компании в личных целях.

Как уже успели заявить в руководстве компании Nissan, причиной явки Гона с повинной стало внутреннее расследование, которое японская компания провела, реагируя на информацию, полученную от неназванного внутреннего источника. В компании также заявили, что генеральный директор компании Хирото Сайкава предложит совету директоров незамедлительно отстранить Гона с занимаемой должности. Та же участь почти наверняка постигнет также и директора компании Грэга Келли, который подозревается в том, что помогал Гону в сокрытии данных о своем фактическом заработке.

По состоянию на 13.53 московского времени акции Renault на французской бирже Euronext Paris снизились в цене на 12,5%, до 56,39 евро за штуку. Пи этом ранее в ходе торгов падение достигало почти 15%.

Дальнейшие подробности станут известны по окончании пресс-конференцию в Йокогаме, которая началась в штаб-квартире Nissan около 21:00 по местному времени (15:00 по московскому времени).

Напомним, что 64-летний Карлос Гон перешел в Nissan из Renault: в 1999 году он стал главным операционным директором Nissan. Затем он был назначен президентом компании и занялся оптимизацией ее работы. В 2005 году Гон возглавил Renault.

С 2013 по 2016 год Карлос Гон занимал пост председателя совета директоров ОАО "АвтоВАЗ", а затем в 2016 году возглавил совет директоров японской автомобильной компании Mitsubishi Motors, репутации которой был нанесен ущерб после скандала с манипуляциями по показателям расхода топлива.