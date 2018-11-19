Иркутская область и Беларусь откроют совместный Торговый дом

Иркутская область для жителей Брестской области - это пять часов разницы во времени, около 6 тысяч километров на восток, суровый климат и самое чистое озеро в мире - Байкал. Край загадочный, прекрасный, но для большинства - неизведанный.

А вот жители Иркутской области - около 500 учащихся и педагогов - уже знают, что за город - Брест. В начале ноября самый западный город Союзного государства принял детский агитпоезд "Дороги Победы - от Иркутска до Бреста". В недалеком будущем ответный поезд со школьниками может отправиться по маршруту Брест - Иркутск. Во время третьего заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области, которое состоялось в Бресте, между двумя областями был подписан протокол о сотрудничестве в сфере туризма. Туризм - перспективное направление, поэтому сейчас прорабатывается транспортная схема (в следующем году возможен авиачартер Иркутск - Минск), а вот экономические связи налажены давно.

Из всех регионов Российской Федерации Иркутская область вносит наибольший вклад в увеличение товарооборота между Россией и Беларусью. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил особую роль своего региона в развитии экономических связей двух стран Союзного государства: "В нынешнем году товарооборот между Беларусью и Иркутской областью вырос почти на 34%. Сегодня мы обсуждаем уже создание конкретных совместных производств. В этой связи меня не огорчает, а радует снижение поставок в Беларусь круглого леса. Это никому не выгодно - за 6 тысяч километров переправлять лес, надо привлечь лидеров мебельного производства Беларуси в Иркутскую область. К слову, некоторые совместные предприятия уже работают. В Усолье-Сибирском предприятие "Могилевлифтмаш-Усолье" собирает лифтовое оборудование для новостроек. ЗАО "Брестсельмаш" и АО "Иркутск Облагроснаб" намерены выпускать зерносушильные комплексы. Сегодня у сибиряков большой интерес к кооперации с брестской группой компаний "СТиМ", которая производит дорожно-строительное оборудование и материалы для дорожной разметки".

На встрече в Бресте председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис и губернатор Иркутской области Сергей Левченко объявили, что будет создан брестско-иркутский Торговый дом на паритетных условиях. Это поможет снизить риски при колебаниях курсов валют и будет способствовать расширению спектра товаров, поставляемых в Иркутскую область. Еще один конкретный результат визита в Беларусь: в Бресте ОАО "Гомсельмаш" и Министерство сельского хозяйства Иркутской области подписали соглашение о сотрудничестве. В 2019 году на сибирских полях пройдут испытания гомельского комбайна "Полесье" на газомоторном топливе.

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков рассказал, что аграрии Прибайкалья ценят белорусскую технику: "В Иркутской области централизованная поддержка сельского хозяйства. Это дает нам возможность приобретать новую технику. В прошлом году было поставлено 126 белорусских тракторов. Сегодня 53% (более 2 тысяч) тракторов на полях области - минской марки. Зерносушильные комплексы производства "Брестсельмаш" и "Амкодор" заслужили высокую оценку. Доильное оборудование для ферм Иркутская область также покупает в Беларуси".

Из Бреста иркутская делегация направилась в Минск. Там у Сергея Левченко состоялся обстоятельный разговор с президентом Беларуси. Александр Лукашенко акцентировал внимание гостя на наиболее перспективных направлениях сотрудничества. Речь в том числе шла о возможном приобретении Беларусью среднемагистральных пассажирских самолетов нового поколения МС-21 иркутского производства, поставках в Иркутск белорусских лесозаготовительных комплексов, сельхозтехники, о строительстве жилья для сибиряков и других взаимовыгодных проектах.