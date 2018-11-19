КамАЗ начнет серийный выпуск беспилотного электробуса в 2022 году

Заместитель генерального директора КамАЗа Ирек Гумеров рассказал о том, что серийный выпуск беспилотных электробусов "Шатл" может начаться в 2022 году.

Мы сейчас отрабатываем сферы применения, тестируем на закрытых территориях, в парковых зонах, возможно, будем получать клиентские отзывы. После этого, где-то к 2021 году, будем уже выходить на опытную эксплуатацию под контролем. Вероятно, 2022 год - это будет уже серийный товар для использования на закрытых территориях с ограниченными скоростями", - цитирует его ТАСС.

Напомним, что электробус проекта "Шатл" ("широкоадаптивная транспортная логистика") впервые показали в 2016 году на автосалоне в Москве. Он имеет скромные габариты (4,6 х 2 м) и потрясающую маневренность: все колеса у него поворачиваются.

В колеса встроены электромоторы - "Шатл" может быть полно- или моноприводным. Максимальная скорость автобуса ограничена 25 км/ч. Предполагается, что техника поначалу могла бы использоваться на больших закрытых площадках - в парках, кампусах и пр.

Кузов электрического автобуса выполнен из композитных материалов, рама содержит алюминий. Интерфейс в салоне позволяет пассажирам выбирать остановки на маршруте, определенном службой движения. Также доступны остановка по требованию, ручное открывание дверей, вызов помощи и зарядка гаджетов через USB-порт.

Испытания электробуса прошли в августе этого года в Казани.