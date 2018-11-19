Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Обновленный Nissan Qashqai: Когда японский кроссовер появится в России 18.11.2018
Почему автомобили Aurus не нравятся западным журналистам 18.11.2018
Как восстановить старую зимнюю резину 18.11.2018
В Сети продают ГАЗ-24 "Волгу" за 3,7 млн рублей 18.11.2018
19.11.2018 09:17
Рубрика: Авто

КамАЗ начнет серийный выпуск беспилотного электробуса в 2022 году

Текст: Юрий Зубко
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заместитель генерального директора КамАЗа Ирек Гумеров рассказал о том, что серийный выпуск беспилотных электробусов "Шатл" может начаться в 2022 году.

Мы сейчас отрабатываем сферы применения, тестируем на закрытых территориях, в парковых зонах, возможно, будем получать клиентские отзывы. После этого, где-то к 2021 году, будем уже выходить на опытную эксплуатацию под контролем. Вероятно, 2022 год - это будет уже серийный товар для использования на закрытых территориях с ограниченными скоростями", - цитирует его ТАСС.

Фото: Пресс-служба предприятия
Конкурент "КамАЗа": "Урал" начал производство дорожных грузовиков

Напомним, что электробус проекта "Шатл" ("широкоадаптивная транспортная логистика") впервые показали в 2016 году на автосалоне в Москве. Он имеет скромные габариты (4,6 х 2 м) и потрясающую маневренность: все колеса у него поворачиваются.

В колеса встроены электромоторы - "Шатл" может быть полно- или моноприводным. Максимальная скорость автобуса ограничена 25 км/ч. Предполагается, что техника поначалу могла бы использоваться на больших закрытых площадках - в парках, кампусах и пр.

Фото: "Вести КАМАЗа"
Появилось фото редкого грузовика-трактора "КамАЗ" "Кентавр"

Кузов электрического автобуса выполнен из композитных материалов, рама содержит алюминий. Интерфейс в салоне позволяет пассажирам выбирать остановки на маршруте, определенном службой движения. Также доступны остановка по требованию, ручное открывание дверей, вызов помощи и зарядка гаджетов через USB-порт.

Испытания электробуса прошли в августе этого года в Казани.

Почему автомобили Aurus не нравятся западным журналистам
26 компаний изменили цены на автомобили в России
#КамАЗ