Не менее 80 человек погибли при пожаре в Калифорнии

Число погибших в результате природного пожара в Калифорнии выросло до 80.

Из них 63 человека уже опознаны. Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на пожарную службу штата, больше всего людей погибло в округе Бьютт.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался на прошлой неделе и за несколько дней стал самым разрушительным в истории штата.

В регионе резко вырос уровень загрязнения воздуха. В частности, в Сан-Франциско объявлен наивысший уровень экологической тревоги. Подобная ситуация наблюдается также в административном центре штата - городе Сакраменто, а также в Окленде и Чико.