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15.11.2018 12:07
Рубрика: В мире

Пожары в Калифорнии стали самыми смертоносными за 100 лет

Лесные пожары в Калифорнии назвали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Такое мнение выразили американские эксперты.

"Для современной эпохи это определенно будет самый смертоносный (пожар) в истории США", - цитирует Associated Press слова профессора университета Айдахо Кристала Колдена.

По словам эксперта, последний пожар подобного масштаба произошел в 1918 году - тогда от огня погибли почти 1000 человек.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Самый разрушительный пожар в Калифорнии уничтожил более 7600 домов

По последним данным, от огненной стихии погибли 58 человек, еще не менее 130 числятся пропавшими без вести. Пламенем охвачено 55 тысяч гектаров. Такие цифры привел шериф округа Бьютт Кори Хони.

Пожарные службы, воспользовавшись ослаблением ветра, сумели прокопать траншеи для ограничения распространения огня. Однако есть часть возгораний, которые находятся в труднодоступной местности. В настоящее время сразу в нескольких округах штата Калифорния действует режим чрезвычайной ситуации.

Пострадали от огня и дома нескольких знаменитостей, включая певицу Майли Сайрус, гитариста Нила Янга и актера Джерарда Батлера.

Напомним, 13 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия и распорядился выделить из бюджета средства для борьбы с огнем.

В мире США Лесные пожары в США
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