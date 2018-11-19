Генпрокуратура не исключила отмену приговора по делу о смерти Магнитского

Новости

В Калининграде суд закрыл дом престарелых из-за чесотки 14:23
СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре под Ростовом 14:19
Матвиенко призвала передать бюджету медстрахование детей и пенсионеров 14:17
Турчак выступил против легализации "вип-охот" 14:16
На Кубани охотник убил напарника во время стрельбы по уткам 14:15
Под Тверью сняли кино о зомби-апокалипсисе 14:05
Президенту Nissan Motor грозит арест 14:03
В Петербурге вандалы закрасили блокадную надпись 13:57
Петербуржцы к юбилею альбома "Группа крови" услышат неизданную песню Цоя 13:55
Житель Удмуртии во время охоты застрелил напарника 13:54
Открыты окаменелые следы динозавров размером с воробья 13:53
В Югре снегоход с семьей провалился под лед 13:44
Ховринскую больницу снесут в рекордные сроки 13:37
Валентина Матвиенко получила травму ноги 13:35
Минобрнауки: МГУ - самый популярный вуз среди призеров олимпиад 13:17
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross назвали "Автомобилем года" 13:06
На Кубани ФСБ задержала мечтавшего работать на США силовика 13:06
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба 13:05
На Кубани медики спасли мужчину после инсульта на остановке 13:03
Археологи сообщили о сенсационной находке в Персидском заливе 13:00
Молодые ученые СГ ищут инвестиции для своих будущих разработок 13:00
Клип "Ленинграда" "Кольщик" вдохновил французов на создание сериала 12:59
Новый МРК с Калибрами приступил к испытаниям в Черном море 12:55
В Подмосковье ребенка придавило бетонной плитой 12:43
Москвичам пообещали морось и снег всю неделю 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
19.11.2018 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Генпрокуратура не исключила отмену приговора по делу о смерти Магнитского

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной не исключил того, что приговор экс-заместителю начальника СИЗО "Бутырка" Дмитрию Кратову может быть отменен. Его оправдали по делу о халатности, которое было возбуждено после кончины сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, находившегося под арестом.

В США состоялась премьера фильма "Закон Магнитского. За кулисами"

Как сообщил "Интерфакс", расследование обстоятельств смерти юриста могут возобновить. Тем не менее говорить об этом пока рано, добавил Куренной.

Сергей Магнитский, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов, скончался в СИЗО "Бутырка" 16 ноября 2009 года от острой сердечно-сосудистой недостаточности. По словам адвокатов, он неоднократно жаловался на плохое самочувствие и требовал проведения медобследования. В его смерти, вызвавшей широкий общественый резонанс, правозащитники обвинили силовиков и медработников.

В 2011 году СК РФ предъявил обвинения заместителю начальника СИЗО "Бутырка" Дмитрию Кратову после проведения дополнительной медэкспертизы. Его привлекли по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". 28 декабря 2012 года суд вынес ему оправдательный приговор. А в марте 2013 года уголовное дело по факту гибели Магнитского было прекращено за отсутствием состава преступления.

Происшествия Правосудие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дело Уильяма Браудера
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура заподозрила Браудера в отравлении Магнитского
Минсельхоз не поддержал введение акциза на колбасу
С 2019 года вырастет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Президент РФ обратится с Посланием Федеральному Собранию в 2019 году
Опубликованы фото новых плацкартных вагонов РЖД