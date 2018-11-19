Генпрокуратура не исключила отмену приговора по делу о смерти Магнитского

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной не исключил того, что приговор экс-заместителю начальника СИЗО "Бутырка" Дмитрию Кратову может быть отменен. Его оправдали по делу о халатности, которое было возбуждено после кончины сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, находившегося под арестом.

Как сообщил "Интерфакс", расследование обстоятельств смерти юриста могут возобновить. Тем не менее говорить об этом пока рано, добавил Куренной.

Сергей Магнитский, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов, скончался в СИЗО "Бутырка" 16 ноября 2009 года от острой сердечно-сосудистой недостаточности. По словам адвокатов, он неоднократно жаловался на плохое самочувствие и требовал проведения медобследования. В его смерти, вызвавшей широкий общественый резонанс, правозащитники обвинили силовиков и медработников.

В 2011 году СК РФ предъявил обвинения заместителю начальника СИЗО "Бутырка" Дмитрию Кратову после проведения дополнительной медэкспертизы. Его привлекли по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". 28 декабря 2012 года суд вынес ему оправдательный приговор. А в марте 2013 года уголовное дело по факту гибели Магнитского было прекращено за отсутствием состава преступления.