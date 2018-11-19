УАЗы будут без проблем заводиться в сильный мороз

Ульяновские внедорожники оснастят суперконденсаторными модулями, которые позволят без проблем заводить автомобиль при экстремально низких температурах - до минус 50 градусов. Это позволит эксплуатировать УАЗы в суровых условиях, в частности, за полярным кругом.

Производитель комплектующих - холдинг "Росэлектроника". Как уточнили в компании, суперконденсаторы снижают нагрузку на аккумулятор автомобиля и гарантируют запуск двигателя при разряженных штатных батареях.

"В отличие от электрохимических аккумуляторов, такие устройства практически мгновенно отдают электроэнергию и устойчивы к перепадам температур. Срок эксплуатации суперконденсаторного модуля составляет 12 лет", - пояснил разработчик.

Суперконденсаторы обеспечивают импульсное выделение энергии за короткий промежуток времени - от 0,1 до 10 секунд.

Ранее владельцам УАЗов при разреженном аккумуляторе и низких температурах приходилось применять изобретательность и немалые усилия.

Корреспондент "РГ" уже испытал обновленный УАЗ "Патриот" за полярным кругом. Как себя показал отечественный внедорожник в экстремальных условиях, читайте в нашем репортаже.