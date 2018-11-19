"ВКонтакте" запустил функцию, о которой вы давно просили

Соцсеть "ВКонтакте" запустила долгожданную возможность выгрузки всех данных из пользовательского профиля в удобном для просмотра виде. В настоящее время функция работает в тестовом режиме.

Управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов, комментируя нововведение, отметил, что не все данные пользователей могут отображаться в явном виде в интерфейсах соцсети. Новая выгрузка в виде ZIP-архива даст пользователям полное представление о том, какие данные о них хранятся на серверах "ВКонтакте".

В специальном разделе на сайте соцсети подчеркивается, что процесс подготовки выгрузки может занять несколько дней (однако на странице подтверждения операции сообщается о двух часах). Чтобы получить данные о себе, пользователю нужно нажать кнопку "Запросить архив".

Напомним, что возможность запросить полный список данных о пользователе, которые компания хранит на своих серверах, ранее получили жители стран Европы в рамках процедуры GDPR.