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"ВКонтакте" запустил функцию, о которой вы давно просили

19.11.2018,  
17:52
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: ВКонтакте Фото: ВКонтакте
Фото: ВКонтакте

Соцсеть "ВКонтакте" запустила долгожданную возможность выгрузки всех данных из пользовательского профиля в удобном для просмотра виде. В настоящее время функция работает в тестовом режиме.

Управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов, комментируя нововведение, отметил, что не все данные пользователей могут отображаться в явном виде в интерфейсах соцсети. Новая выгрузка в виде ZIP-архива даст пользователям полное представление о том, какие данные о них хранятся на серверах "ВКонтакте".

В специальном разделе на сайте соцсети подчеркивается, что процесс подготовки выгрузки может занять несколько дней (однако на странице подтверждения операции сообщается о двух часах). Чтобы получить данные о себе, пользователю нужно нажать кнопку "Запросить архив".

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Напомним, что возможность запросить полный список данных о пользователе, которые компания хранит на своих серверах, ранее получили жители стран Европы в рамках процедуры GDPR.

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