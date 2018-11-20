Актер "Остаться в живых" рассказал, как кошка уничтожила его состояние

Популярный американский актер, а также продюсер, телеведущий, музыкант и автогонщик Фрэнки Муниз пожаловался, что кошка лишила его буквально всего того, что бедняга нажил к 32-м годам непосильным трудом.

Про инцидент Муниз, известный по титульной роли в фильмах про Коди Бэнкса и по классическому ситкому "Малькольм в центре внимания", пожаловался в Twitter.

I arrived home from my uncle's funeral to find 4 of my 5 story brownstone home under 3 feet of water. Everything I own, destroyed. Every wall, piece of artwork, personal photos, furniture... All because my cat accidentally turned on a sink a few days ago while we were gone. — Frankie Muniz (@frankiemuniz) 15 ноября 2018 г.

Присовокупляя: история, конечно, смешная, но, к сожалению, беда - настоящая, чистейшая правда.

Суть драмы в следующем: артист уехал на похороны дяди, а когда вернулся, обнаружил, что четыре (из пяти) этажа его дома полностью залиты водой. И, соответственно, все, что было на них, включая разного рода произведения искусства, безвозвратно испорчено и утрачено.

Виной же бедствию - кошка актера, случайно открывшая кран на верхнем этаже - вода лилась всё то время, что Фрэнки отсутствовал.

Актер признался, что за последние два дня он проплакал больше, чем за всю жизнь перед этим.

Судьба кошки, кстати, не уточнена.

А позже Муниз вновь разволновал подписчиков, сообщая, что отель, в который они с семьей переехали из своего разрушенного дома, через два дня был эвакуирован из-за пожарной тревоги.

"Насыщенная выдалась неделька", - горестно отметил артист.

Франсиско Муниз родился в 1985 году в Нью-Джерси. Сниматься начал в девяностые. Помимо ролей, названных выше, в его закромах сериалы "Проповедник" и "Сабрина - маленькая ведьма", фильмы "Остаться в живых", "Большой толстый лжец", "Застрял в тебе", озвучка "Симпсонов".