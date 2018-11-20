Новости

Создатель "Симпсонов" внезапно заявил о возможном переезде в Россию 17:25
Вышел трейлер "детского" "Дэдпула" 16:11
Видео: в Москве похоронили певца Евгения Осина 16:07
Экстренно госпитализирован "король чешской поп-музыки" Карел Готт 15:04
Почему Камбербэтчу, Честейн и Лоуренс не дали роли в "Настоящей крови" 13:20

Актер "Остаться в живых" рассказал, как кошка уничтожила его состояние

Новости
    20.11.2018, 18:41
Текст:   Олег Усков
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Популярный американский актер, а также продюсер, телеведущий, музыкант и автогонщик Фрэнки Муниз пожаловался, что кошка лишила его буквально всего того, что бедняга нажил к 32-м годам непосильным трудом.

Про инцидент Муниз, известный по титульной роли в фильмах про Коди Бэнкса и по классическому ситкому "Малькольм в центре внимания", пожаловался в Twitter. 

Присовокупляя: история, конечно, смешная, но, к сожалению, беда - настоящая, чистейшая правда.

Суть драмы в следующем: артист уехал на похороны дяди, а когда вернулся, обнаружил, что четыре (из пяти) этажа его дома полностью залиты водой. И, соответственно, все, что было на них, включая разного рода произведения искусства, безвозвратно испорчено и утрачено.

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Экстренно госпитализирован "король чешской поп-музыки" Карел Готт

Виной же бедствию - кошка актера, случайно открывшая кран на верхнем этаже - вода лилась всё то время, что Фрэнки отсутствовал.

Актер признался, что за последние два дня он проплакал больше, чем за всю жизнь перед этим. 

Судьба кошки, кстати, не уточнена.

А позже Муниз вновь разволновал подписчиков, сообщая, что отель, в который они с семьей переехали из своего разрушенного дома, через два дня был эвакуирован из-за пожарной тревоги.

"Насыщенная выдалась неделька", - горестно отметил артист. 

Франсиско Муниз родился в 1985 году в Нью-Джерси. Сниматься начал в девяностые. Помимо ролей, названных выше, в его закромах сериалы "Проповедник" и "Сабрина - маленькая ведьма", фильмы "Остаться в живых", "Большой толстый лжец", "Застрял в тебе", озвучка "Симпсонов". 

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Появились оптимистичные новости о будущем сериала "Сорвиголова" 12:59
Вышел многообещающий трейлер психотриллера "Пирсинг" 12:42
Ларс Миккельсен получил премию "Эмми" за "Пути Господни" 12:04
Звезда "Игры престолов" сыграет звезду "Унесенных ветром" 11:44
⧣ США
Фото: Reuters/ Miami Beach Police Dept
Официально: Джастин Бибер женился на дочери Стивена Болдуина 19.11.2018
Умер знаменитый кинохудожник Пабло Ферро 19.11.2018
Фото: Зак Брафф намекнул на возрождение культового сериала "Клиника" 19.11.2018
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Ленинград | Leningrad
Клип "Ленинграда" "Кольщик" вдохновил французов на создание сериала 19.11.2018
Игру Devil May Cry экранизируют в формате телесериала 19.11.2018
Автор "Фарго" и "Легиона" займется еще одним многообещающим проектом 17.11.2018
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
Жена изрезала ножом актера из сериала "Физрук" 16.11.2018
В США найдена мертвой любовница рэпера Пи Дидди, актриса Ким Портер 16.11.2018
Фото и видео: Елена Ваенга госпитализирована 16.11.2018