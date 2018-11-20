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20.11.2018 17:36
Рубрика: Культура

В Азербайджане найдена древнеегипетская игра возрастом 4000 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: W. Crist courtesy of the director of the Gobustan state historical and culture preserve Фото: W. Crist courtesy of the director of the Gobustan state historical and culture preserve
Фото: W. Crist courtesy of the director of the Gobustan state historical and culture preserve

Археолог Уолтер Крист из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке описал удивительное открытие - настольную игру возрастом около 4000 лет, обнаруженную им в Азербайджане.

Как сообщает Science News, речь идет о настольной игре бронзового века, известной как "58 лунок". Ее также называли "Псы и шакалы", палочки с изображениями голов которых и вставлялись в отверстия.

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Игра была широко распространена в Древнем Египте и Месопотамии. Лунки высверливали на плоском поле, для изготовления которого использовали камень, глину, дерево или слоновую кость. Игроки получали по пять палочек с головами псов и шакалов.

Они кидали кости и перемещали палочки в соответствии c выпавшими числами. Кстати, эту игру считают предшественником нард. Одну из них Уолтер Крист и обнаружил на территории Азербайджана.

Предварительный анализ показал, что возраст находки составляет около 4000 лет. Игру датировали по орнаменту, который соответствует бронзовому веку. Подобные рисунки в ту эпоху использовались только в Месопотамии, Египте и некоторых ближневосточных регионах.

Находка доказывает, что пастухи современного Азербайджана имели налаженные контакты с ближневосточным миром, а настольные игры были связующим звеном различных культур.

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