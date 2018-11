Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире по итогам 2018 года. На первую строчку попала исполнительница с заработком в 83 миллиона долларов, которая в прошлом году была на девятой строчке "звездного" списка. Наибольшую сумму за текущий год заработала Кэти Перри.

Доход американской певицы составил 83 миллиона долларов. Значительную часть заработка Кэти Перри составила прибыль от концертного тура Witness. За ней следует Тейлор Свифт с 80 миллионами долларов. Она выпустила новый альбом Reputation и тоже провела концертный тур.

Замыкает первую тройку Бейонсе, заработавшая 60 миллионов долларов. Этот год певица посвятила воспитанию детей, редким выступлениям и выпуску альбома, записанного вместе со своим супругом рэпером Jay-Z.

Между тем в 2015 году Перри заработала 135 миллионов долларов, ее фотография тогда украсила обложку Forbes. Тогда Свифт также находилась на втором месте, а в 2016-м стала самой высокооплачиваемой знаменитостью - с доходом в 170 миллионов долларов.

Справка "РГ"



Кэтрин Элизабет Хадсон, наиболее известная как Кэти Перри, - американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. Кэти Перри родилась в Санта-Барбаре в 1984 году в семье проповедников-евангелистов. Стала широко известна во всем мире после выхода сингла I Kissed a Girl и альбома One of the Boys в 2008 году. Последующие синглы также пользовались широкой международной популярностью.

Перри является обладательницей многочисленных наград, в том числе она была тринадцать раз номинирована на премию "Грэмми". В 2012 году музыкальное издание Billboard назвало ее женщиной года. Она продолжает оставаться единственной артисткой, кому удавалось провести 69 последовательных недель в лучшей десятке чарта Billboard.



Кэти Перри также является посолом доброй воли ООН. Она снялась в сериалах "Как я встретил вашу маму", "Воспитывая Хоуп", сиквеле "Образцового самца", озвучила Смурфетту в мультфильмах и видеоигре франшизы.