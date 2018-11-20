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20.11.2018 03:06
Рубрика: Культура

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире по итогам 2018 года. На первую строчку попала исполнительница с заработком в 83 миллиона долларов, которая в прошлом году была на девятой строчке "звездного" списка. Наибольшую сумму за текущий год заработала Кэти Перри.

Фото: depositphotos.com
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Доход американской певицы составил 83 миллиона долларов. Значительную часть заработка Кэти Перри составила прибыль от концертного тура Witness. За ней следует Тейлор Свифт с 80 миллионами долларов. Она выпустила новый альбом Reputation и тоже провела концертный тур.

Замыкает первую тройку Бейонсе, заработавшая 60 миллионов долларов. Этот год певица посвятила воспитанию детей, редким выступлениям и выпуску альбома, записанного вместе со своим супругом рэпером Jay-Z.

Между тем в 2015 году Перри заработала 135 миллионов долларов, ее фотография тогда украсила обложку Forbes. Тогда Свифт также находилась на втором месте, а в 2016-м стала самой высокооплачиваемой знаменитостью - с доходом в 170 миллионов долларов.

Справка "РГ"

Кэтрин Элизабет Хадсон, наиболее известная как Кэти Перри, - американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. Кэти Перри родилась в Санта-Барбаре в 1984 году в семье проповедников-евангелистов. Стала широко известна во всем мире после выхода сингла I Kissed a Girl и альбома One of the Boys в 2008 году. Последующие синглы также пользовались широкой международной популярностью.

Фото: Depositphotos
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Перри является обладательницей многочисленных наград, в том числе она была тринадцать раз номинирована на премию "Грэмми". В 2012 году музыкальное издание Billboard назвало ее женщиной года. Она продолжает оставаться единственной артисткой, кому удавалось провести 69 последовательных недель в лучшей десятке чарта Billboard.

Кэти Перри также является посолом доброй воли ООН. Она снялась в сериалах "Как я встретил вашу маму", "Воспитывая Хоуп", сиквеле "Образцового самца", озвучила Смурфетту в мультфильмах и видеоигре франшизы.

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