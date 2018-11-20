Футболист Кокорин простудился в "Бутырке"

Футболист "Зенита" Александр Кокорин, который обвиняется в нанесении побоев и на время следствия содержится под стажей в СИЗО-2 "Бутырка", простудился в следственном изоляторе. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Заметил, что Александр не очень хорошо себя чувствует, потому что у него в камере были медикаменты и он говорил в нос. Видимо, он приболел", - приводит слова Мельникова "Советский спорт".

Он добавил, что Кокорин переживает за младшего брата, находящегося в соседней камере.

Мельников также сообщил, что Кокорин вместе с другим проходящим по этому делу футболистом Павлом Мамаевым продолжают заниматься спортом. Оба регулярно посещают спортзал в СИЗО, а Мамаев, кроме того, делает упражнения на пресс на специальном коврике для йоги в своей камере. Правда, полноценно питаться у спортсменов не получается.

"Даже при возможности дополнительно заказывать пищу, нет полноценного питания, что очень важно для спортсменов", - отметил общественник.

Братья Кокорины и Мамаев были заключены под стражу в начале октября сроком на два месяца. Они были задержаны по обвинению в побоях, в результате их действий пострадало три человека. Между тем срок следствия по этому делу был продлен до четырех месяцев.