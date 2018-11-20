Главе Nissan Карлосу Гону грозит до 10 лет тюрьмы

Президенту Nissan Motor Карлосу Гону, арестованному по подозрению в финансовых нарушениях, грозит до 10 лет заключения, а также солидный штраф - до 10 миллионов иен. Кроме того, штраф до 700 миллионов иен грозит и самой компании.

Топ-менеджер явился с повинной в токийскую прокуратуру в понедельник. Вместе с ним был арестован исполнительный директор Nissan Грег Келли.

Как уточняет агентство Kyodo, за последние пять лет Гон получил в качестве вознаграждения от Nissan примерно 10 миллиардов иен (около 89 миллионов долларов). Однако в налоговой декларации он указал сумму в два раза меньшую - 4,98 миллиарда.

Топ-менеджера также подозревают в том, что он за минимальную арендную плату использовал несколько резиденций, приобретенных и обслуживаемых за счет компании Nissan в Рио-де-Жанейро, Бейруте, Париже и Амстердаме. Однако ни в одном финансовом отчете Гон об этом не упоминал.

Кроме того, выяснилось, что Nissan Motor заплатила другим руководителям компании почти на 9 миллионов долларов меньше суммы, утвержденной на годовом собрании акционеров. Токийские прокуроры подозревают, что часть этих средств ушла на вознаграждение Карлосу Гону.

В Nissan уже заявили о намерении уволить арестованного топ-менеджера с поста президента. Окончательное решение будет принято в четверг, на заседании совета директоров компании.

Сотрудники Nissan Motor, по данным СМИ, отреагировали на новость об аресте Гона "с гневом, удивлением и тревогой". По их мнению, президент компании сумел спасти ее от банкротства в 1990-е годы и сделал многое для процветания.

Также история с финансовыми махинациями удивила членов кабинета министров Японии, которые призвали Nissan пересмотреть систему управления, позволившую допустить подобный проступок.

До февраля 2018 года Гон занимал должность гендиректора Renault. Годом ранее он возглавил альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, оставив пост гендиректора марки Nissan.