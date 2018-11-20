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20.11.2018 18:10
Рубрика: Культура

Находка в древней гробнице внезапно опровергла миф о ванили

Текст: Денис Передельский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Израиле археологи при исследовании гробницы бронзового века обнаружили три сосуда со следами ванили, которая, как считалось до сих пор, до середины XIX века культивировалась исключительно в Мексике.

О неожиданном открытии сообщает Science News. Возраст найденной в районе Мегиддо гробницы составляет около 3600 лет. Сюрприз поджидал исследователей внутри. Они обнаружили три кувшина, помещенные в захоронение во время свершения ритуального обряда.

Фото: W. Crist courtesy of the director of the Gobustan state historical and culture preserve
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Сосуды отправили на химический анализ. Он показал, что в состав напитков, находившихся в кувшинах, входил экстракт ванили. Кроме того, выявлены следы растительных масел, включая оливковое.

Открытие поразило ученых. До сих пор считалось, что ваниль начали использовать на территории современной Мексики около 1000 лет назад. Это была очень ценная пряность, которую даже использовали в качестве денег. В Европе о ней узнали в XVI веке. Но до середины XIX века растение культивировалось исключительно в Мексике.

Только тогда был открыт способ искусственного опыления, который позволил этой пряности широко распространиться по миру. Однако открытие доказывает, что жители Мегиддо еще в бронзовом веке знали о ванили.

По своему химическому составу древний экстракт соответствует современным сортам, произрастающим в Восточной Африке, Индии и Индонезии. Ученые считают, что ваниль могла быть завезена благодаря широким торговым связям Мегиддо с указанными регионами.

Впрочем, о таких связях нет упоминаний в древних письменных источниках. Что касается находки, то она стала древнейшим свидетельством применения ванили.

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