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20.11.2018 07:31
Рубрика: Общество

Немецкие СМИ назвали россиянок "сильным полом"

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В немецком издании Eurasisches Mаgazin вышла статья, в которой авторы назвали русских женщин "сильным полом". В материале журналисты превознесли такие черты характера россиянок, как здоровый образ жизни, целеустремленность и сила духа.

Фото: Depositphotos.com
Женщины готовы работать за меньшие деньги, чем мужчины

Также гражданок РФ авторы статьи поделили на три типа - карьеристки, путешественницы и домохозяйки. Россиянки, отмечают немецкие журналисты, удачно могут совмещать работу и быт, являясь хранительницами очага. Они дорожат традициями и семьей, к решению проблем относятся с полной самоотдачей.

По мнению журналистов, характер русской женщины сформировался во времена СССР, когда прекрасному полу приходилось одновременно заниматься семейным бытом, воспитанием детей и работой.

Ранее знаменитый актер Стивен Сигал высказал свое отношение к русским женщинам. Он назвал их лучшими в мире.

Между тем американский хоккеист Райана Уитни накануне заявил, что в нашей стране женщины делятся на "шикарных" и "полных замарашек". "Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами", - сказал хоккеист. За что подвергся жесткой критике.

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