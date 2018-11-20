Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport: В России стартовало производство 16:00
Volvo готовит загадочную новинку 15:05
На столичном авторынке новых автомобилей сменился лидер 13:37
Видео: На Toyota Prius установили шестиствольный пулемет 12:32
20.11.2018 14:15
Рубрика: Легковые авто

Новый кроссовер Ford получит название Puma

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Ford воскресит модель Puma: именно так назовут новый компактный вседорожник. Как сообщает портал Go Auto, компания уже подала заявку на регистрацию этого товарного знака.

Пока новая модель известна под неофициальным названием Baby Bronco. Предположительно, изображения именно этого автомобиля показали на дилерской конференции Ford в Лас-Вегасе в начале недели.

Ранее компания использовала название Puma в компактном купе на базе Fiesta: его изготавливали в Германии с 1997 по 2002 год. В новой заявке на товарный знак упоминаются полноприводные и спортивные автомобили.

Фото: Пресс-служба Nissan.
Новый Nissan X-Trail получил доступную базовую комплектацию

Пока о новой модели известно немного. Скорее всего, компактный внедорожник создадут на одной платформе с новым Ford Focus нового поколения. Его производство может начаться чуть позже нового Bronco, который должен быть запущен в ближайшие два года. Он будет базироваться на разработанной австралийцами платформе T6, которая лежит в основе Ranger Ute и внедорожника Everest.

Puma, скорее всего, будет нацелен на сегмент рынка, в котором представлен Jeep Renegade Trailhawk.

Тем временем в России выпустили уже более 20 тысяч моделей Ford EcoSport. А самой популярной иномаркой с пробегом в нашей стране остается Ford Focus.

Эксклюзив: Появились первые фото ультрабюджетного Lada Xray
Почему автомобили Aurus не нравятся западным журналистам
#Ford