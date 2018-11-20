Новый кроссовер Ford получит название Puma

Ford воскресит модель Puma: именно так назовут новый компактный вседорожник. Как сообщает портал Go Auto, компания уже подала заявку на регистрацию этого товарного знака.

Пока новая модель известна под неофициальным названием Baby Bronco. Предположительно, изображения именно этого автомобиля показали на дилерской конференции Ford в Лас-Вегасе в начале недели.

Ранее компания использовала название Puma в компактном купе на базе Fiesta: его изготавливали в Германии с 1997 по 2002 год. В новой заявке на товарный знак упоминаются полноприводные и спортивные автомобили.

Пока о новой модели известно немного. Скорее всего, компактный внедорожник создадут на одной платформе с новым Ford Focus нового поколения. Его производство может начаться чуть позже нового Bronco, который должен быть запущен в ближайшие два года. Он будет базироваться на разработанной австралийцами платформе T6, которая лежит в основе Ranger Ute и внедорожника Everest.

Puma, скорее всего, будет нацелен на сегмент рынка, в котором представлен Jeep Renegade Trailhawk.

Тем временем в России выпустили уже более 20 тысяч моделей Ford EcoSport. А самой популярной иномаркой с пробегом в нашей стране остается Ford Focus.