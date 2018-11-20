Продажи подержанных машин в России растут шестой месяц подряд

В октябре спрос на автомобили с пробегом в России вырос на 9% - до 515,7 тысячи экземпляров. Таким образом, вторичный рынок в России растет шестой месяц подряд.

Первое место по-прежнему занимают машины АвтоВАЗа: в октябре это был каждый четвертый перепроданный автомобиль, что в количественном выражении составило 132,7 тысячи экземпляров (+27%).

Следом за тольяттинским автогигантом с большим отставанием идет Toyota: 55,9 тысячи проданных машин (10,1%).

Третье место досталось Nissan. Новых владельцев нашли 28,2 тысячи автомобилей японской марки, а рост спроса составил 12,2%.

Замыкают пятерку лидеров две корейские марки - Hyundai (26,1 тысячи штук; +17,3%) и Kia (23,6 тысячи штук; +25%).

Всего же за 10 месяцев нынешнего года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России достиг 4,5 млн единиц. Эта цифра на 2,7% больше, чем в январе - октябре 2017 года.

Напомним, продажи новых легковых автомобилей по итогам прошлого месяца выросли на 8,2% - до 160,4 тысячи штук. Лидером рынка по-прежнему является АвтоВАЗ.

В октябре флагман марки - Lada Vesta - установила рекорд продаж. Россияне купили 10 668 экземпляров этой модели.

В то же время кроссовер Hyundai Creta сохранил титул самого популярного в России автомобиля сегмента SUV.