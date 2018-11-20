Путин внес в Думу кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты

Новыми аудиторами Счетной палаты РФ могут стать Дмитрий Зайцев и Алексей Каульбарс. Соответствующие кандидатуры на данный пост поддержал президент РФ Владимир Путин.

О внесении кандидатур сообщает пресс-служба Госдумы со ссылкой на главу нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Ответственные посты стали вакантными после того, как Госдума 8 ноября досрочно освободила от должности аудиторов Владимира Катренко и Александра Жданькова. Так как это квота фракции "Единая Россия", кандидатуры президенту предложило парламентское большинство. Затем они были поддержаны Советом Думы и предложены главе государства для внесения.

Оба кандидата "имеют серьезный послужной список работы в финансовых и контрольных органах, что было определяющим при принятии решения по этим кандидатурам", оценил поддержанные Путиным кандидатуры Володин.

Для Госдумы, по его словам, крайне важно наращивать взаимодействие со Счетной палаты в рамках контроля за реализацией госпрограмм, национальных проектов, определенных президентом РФ в послании Федеральному собранию и майском указе.

Каульбарс ранее занимал пост директора департамента экономического анализа и прогнозирования Минобороны РФ, а Зайцев - главы департамента экономического анализа Счетной палаты.