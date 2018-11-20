В Воронеже началась сборка нового широкофюзеляжного лайнера

Воронежский авиазавод приступил к производству первого широкофюзеляжного самолета Ил-96-400М.

- Идет сборка элементов планера. Завершается подготовка конструкторской документации, заключаются контракты с поставщиками комплектующих изделий, - рассказали РИА Новости в пресс-службе авиакомплекса имени Ильюшина.

Контракт на создание дальнемагистрального Ил-96-400М Объединенная авиастроительная корпорация заключила в начале 2017 года. От прежних модификаций Ил-96 новый лайнер отличается удлиненным фюзеляжем, более мощными и экономичными двигателями. В салоне смогут с комфортом разместиться до 390 пассажиров. Помимо удобных кресел к их услугам телевидение, интернет и спутниковая связь.

- По показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М стоит на одном уровне с мировыми аналогами. Самолет будет способствовать повышению транспортной доступности российских регионов и технологической независимости страны, - заявили в ОАК.

В июле 2018 правительство России выделило 1,32 миллиарда рублей на техническое перевооружение производства для сборки новых лайнеров.