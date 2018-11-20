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20.11.2018 09:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии установили личности шестерых погибших в ДТП

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В понедельник, 19 ноября, в Караидельском районе при столкновении двух автомобилей LADA Kalina и "Богдан 2111"  погибли двое мужчин и четыре женщины. В управлении ГИБДД по Башкирии сообщили, что их  личности установлены.

Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Ленобласти

На своей странице в Facebook главный госавтоиспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал, что за рулем LADA Kalina был 64-летний пенсионер из Бирска, а рядом с ним сидела 58-летняя сватья. Они ехали на день рождение к сыну женщины. За рулем встречного автомобиля "Богдан" сидел 53-летний сельчанин из Караидельского района. Его пассажирками были 54-летняя и 41-летняя женщины, а также 18-летняя девушка, дочь одной из них. Сообщается, что она с матерью совсем недавно переехала в Караидельский район из Казахстана.

По предварительной версии, причиной аварии стали гололед и невнимательность водителя LADA, который выехал на встречную полосу. Ранее сообщалось, что он был на летней резине, однако позже полицейские уточнили: на шинах автомобиля были установлены межсезонные "липучки".

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