Не успели мы в прошлом номере "Экономики Юга России" ("РГ" № 254 от 13.11.2018) написать, как хорошо подготовились коммунальщики к содержанию дорог в зимний период, как выдалась возможность проверить эту готовность: 12 ноября донскую столицу и несколько районов области накрыл обильный снегопад, который продолжался несколько дней. И там, куда не смогли дойти и доехать служащие муниципальных компаний, чтобы расчистить дороги и парковки, с удовольствием разгребали завалы частники. Некоторым из них за день удалось получить практически месячный доход.

Традиционно в первые же снежные сутки на дорогах Ростова-на-Дону и федеральных трассах образовались заторы: в Ростове-на-Дону пробки в часы пик доходили до десяти баллов, а на некоторых трассах из-за непогоды закрыли автобусное сообщение. Разгребать снежные завалы вместе с коммунальщиками вышли даже военные: к ликвидации последствий снегопада в Ростовской области и на Кубани были подготовлены 1500 военнослужащих и около 100 единиц тяжелой техники. А еще в процесс активно включились частники, в арсенале у которых оказалась востребованная в эти дни специализированная техника или самые обычные лопаты.

На запрос "быстро убрать территорию от снега" на одном из популярных сайтов объявлений выскочило сразу несколько десятков предложений. Так, одна из компаний обещала избавить от лишнего снега всего лишь за 300 рублей за кубометр. При этом если территория большая и вручную с уборкой не справиться, можно было там же заказать спецтехнику в среднем от 800 - 1000 рублей за единицу. В этом случае отдельно приплюсуют еще погрузку. Вывоз снега, к примеру, само свалом в Ростове можно заказать где-то за 1,5 тысячи за один рейс. И если будет нужно, за дополнительную плату борцы со снежными заносами еще и крышу очистят от наледи и сосулек. В среднем эта услуга стоит около 30 - 40 рублей за один квадратный метр.

Для тех же, кто хочет решить эту проблему раз и навсегда, а точнее, на всю зиму, есть спецуслуга. Вот что предлагают на сайте одной из донских компаний: "Снежные сугробы, обледенение и занесенные авто перестанут быть проблемой - широкий штат специалистов, обилие живой силы и обширный парк специальной техники будут следить за состоянием территории и мгновенно реагировать как на ежедневные хлопоты по расчистке дорог и пешеходных проходов, так и на внештатные ситуации". Правда, сколько стоит такая услуга, не уточняется.

По словам "снежных коммерсантов", они готовы оперативно выехать в любой район города и тут же приступить к работе. Кстати, чаще всего услуги снежного клининга в эти дни в Ростове заказывали владельцы парковок, администраторы торговых центров и складских территорий

Также в большом плюсе от первого "минуса" оказались владельцы шиномонтажных мастерских. В первый снежный день попасть в автомастерские в донской столице было практически невозможно. Тем, кто приехал "переобуваться" в порядке живой очереди, пришлось потратить на это 5 - 6 часов, хотя сама процедура занимает не более 40 минут. За замену летней резины на зимнюю на одной машине монтажники брали тысячу рублей. Так что несложно подсчитать, что за день работы, обслуживая даже две машины в час, можно было получить около 20 тысяч рублей. Но многие, чтобы увеличить прибыль, старались максимально использовать всю свободную площадь автосервиса и привлекали дополнительных специалистов, обслуживая одновременно 3 - 5 машин. Причем работали, что называется, до последнего клиента.