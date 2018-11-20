В авиакомпаниях Японии проведут обыски

Власти Японии решили проверить работу двух ведущих авиакомпаний страны - Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA). Поводом стали участившиеся случаи употребления алкоголя пилотами.

"Мы ускорим расследование инцидентов путем обысков. Министерство примет жесткие меры, включая административные наказания виновных, - сказал министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кэйити Исии.

Ранее компания JAL обнародовала любопытные данные: за минувший год пришлось снять с рейсов 19 пилотов, не прошедших тест на алкоголь. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга потребовал сурово наказать тех, кто явился на работу в нетрезвом виде, а также других ответственных за это лиц.