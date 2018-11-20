Видео: КНДР взорвала 10 блок-постов на межкорейской границе

Северная Корея выполнила достигнутые с Сеулом договоренности по снижению мер напряженности и во вторник, 20 ноября, ликвидировала десять передовых блок-постов, расположенных на межкорейской границе. Об этом сообщили в министерстве обороны Южной Кореи, предоставив в подтверждение кадры процесса подрыва одного из опорных пунктов.

Как отметили в южнокорейском военном ведомстве, КНДР двумя днями ранее уведомила Сеул, что 20 ноября в 15:00 произведет одновременную ликвидацию всех десяти блок-постов на межкорейской границе, которые вошли в число укреплений, подлежащих уничтожению в рамках мер по снижению напряженности. Эти договоренности были подписаны министрами обороны Юга и Севера в ходе визита президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Пхеньян в сентябре этого года. "В установленное время Север произвел ликвидацию всех подлежащих уничтожению блок-постов", - заявили в минобороны Юга, отметив, что они наблюдали за этим. Укрепления были уничтожены путем подрывов, что в некоторых случаях со стороны выглядело весьма эффектно. Обломки взлетали на высоту до полусотни метров, а от мощных укреплений остались лишь глубокие воронки.

Процесс ликвидации блок-постов сфотографирован и зафиксирован на видео с южнокорейской стороны. Эти материалы военное ведомство распространило затем аккредитованным в Южной Корее местным и иностранным журналистам.

Отметим, что в рамках первого этапа мер по снижению военной напряженности Юг и Север решили нейтрализовать 11 блок-постов на ДМЗ. По одному из этих укрепленных районов обе стороны оставили в туристических целях, тогда как остальные снесли. Южане для сноса использовали в основном тяжелую строительную технику и лишь однажды прибегли к взрывчатке в укрепрайоне, находившемся высоко в горах. Северяне предпочли именно взрывы либо разбор с использованием ручного труда.

В дальнейшем ожидается, что обе Кореи полностью уничтожат все укрепления на межкорейской границе, действительно превратив ее в зону мира. Всего же с южнокорейской стороны насчитывается 60, а с северокорейской - 160 укрепленных пунктов.