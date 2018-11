Volvo готовит загадочную новинку

Компания Volvo заинтриговала фанатов марки, опубликовав на своей официальной странице в Facebook таинственный тизер. На обнародованном фото изображен смартфон, лежащий на переднем автомобильном сиденье. На его черном экране огромными белыми буквами написано "This is not a phone" (Это не телефон).

Западные и российские СМИ сходятся во мнении - интрига с рисунками-ребусами Volvo связана c предстоящей премьерой на международном автосалоне в Лос-Анджелесе новой системы или сервиса, обеспечивающих автономное управление. На это, к слову, указывают также и хэштеги, которыми сопровождается фото - #FutureIsMobility и #AutoMobilityLA.

Вероятнее всего, речь идет о технологии, уже реализованной на автомобилях Tesla, BMW и Mercedes-Benz, позволяющей управлять некоторыми функциями этих машин дистанционно - в частности, осуществлять парковку пустого автомобиля, используя смартфон как пульт управления.

По другой версии, речь идет об интеграции смартфона в бортовую систему автомобиля. Такая технология позволит "зашить" в бортовую электронику данные о музыкальных предпочтениях и наиболее частых маршрутах владельца автомобиля. Возможно, владельцы новых моделей Volvo смогут управлять при помощи смартфона климатической установкой автомобиля, а также дистанционно запускать и глушить двигатель.

Напомним, что в этом году шведская компания представила конецпт-кар Volvo 360c, способный самостоятельно приехать по вызову клиента и доставить его по нужному адресу. Volvo планирует также оснастить флагманский кроссовер XC90 новой генерации системой автономного управления четвертого уровня. Премьера такого автомобиля намечена на 2020 год.