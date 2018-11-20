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Xiaomi начнет выпускать смартфоны под новым названием

20.11.2018,  
18:25
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Meitu, небольшой китайский производитель смартфонов, передаст свой мобильный бизнес корпорации Xiaomi. В России и других странах за пределами Китая Meitu получила известность благодаря приложению для изменения внешности.

В России резко подешевели смартфоны Xiaomi и Huawei

После передачи своего мобильного бизнеса Xiaomi в Meitu собираются сосредоточиться на разработке технологии обработки изображений. В свою очередь, Xiaomi будет разрабатывать и выпускать новые модели смартфонов под новым брендом. Взамен Meitu сможет получать лицензионные отчисления на протяжении нескольких десятков лет.

Помимо смартфонов, Xiaomi сможет выпускать под брендом Meitu и другие гаджеты, включая некие "умные устройства".

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