Xiaomi начнет выпускать смартфоны под новым названием

Компания Meitu, небольшой китайский производитель смартфонов, передаст свой мобильный бизнес корпорации Xiaomi. В России и других странах за пределами Китая Meitu получила известность благодаря приложению для изменения внешности.

После передачи своего мобильного бизнеса Xiaomi в Meitu собираются сосредоточиться на разработке технологии обработки изображений. В свою очередь, Xiaomi будет разрабатывать и выпускать новые модели смартфонов под новым брендом. Взамен Meitu сможет получать лицензионные отчисления на протяжении нескольких десятков лет.

Помимо смартфонов, Xiaomi сможет выпускать под брендом Meitu и другие гаджеты, включая некие "умные устройства".