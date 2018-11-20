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Звезда "Игры престолов" сыграет звезду "Унесенных ветром"

Новости
    20.11.2018, 11:44
Текст:   Феликс Зилич
Кадр из фильма "Унесенные ветром" (1939). Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Унесенные ветром" (1939). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Унесенные ветром" (1939). Фото: kinopoisk.ru

36-летняя британская актриса Натали Дормер, известная большинству зрителей по роли Маргери Тиррел из "Игры престолов", сыграет звезду легендарных "Унесенных ветром" Вивьен Ли в телевизионном байопике "Вивлинг" (Vivling), сообщает Variety.

Картина станет уже второй главой из большого многолетнего контракта, который Дормер подписала с корпорацией Fremantle, самым крупным производителем ТВ-контента в Европе.

Фото: kinopoisk.ru
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Первым проектом Дормер, снятым под патронажем Fremantle, был вышедший весной 2018 года телесериал "Пикник у Висячей скалы"

"Натали - не только одарённая актриса, но также амбициозный и чуткий продюсер, - уверен исполнительный вице-президент Fremantle Кристиан Веспер. - Эти таланты станут прекрасным добавлением к семье Fremantle".

"У Fremantle впечатляющий список проектов в разработке, - добавляет в свою очередь Дормер. - Со сторителлингом самого лучшего качества и готовностью поддерживать репутацию своих продуктов на самом высоком международном уровне".    

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