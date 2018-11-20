Звезда "Игры престолов" сыграет звезду "Унесенных ветром"

36-летняя британская актриса Натали Дормер, известная большинству зрителей по роли Маргери Тиррел из "Игры престолов", сыграет звезду легендарных "Унесенных ветром" Вивьен Ли в телевизионном байопике "Вивлинг" (Vivling), сообщает Variety.

Natalie Dormer To Topline & Produce Vivien Leigh Series With FremantleMedia & UK’s Mainstreet Pictures https://t.co/EMXEkgSlv9 via @deadline — Fuller Horton (@Whitestar111) 19 ноября 2018 г.

Картина станет уже второй главой из большого многолетнего контракта, который Дормер подписала с корпорацией Fremantle, самым крупным производителем ТВ-контента в Европе.

Первым проектом Дормер, снятым под патронажем Fremantle, был вышедший весной 2018 года телесериал "Пикник у Висячей скалы".

"Натали - не только одарённая актриса, но также амбициозный и чуткий продюсер, - уверен исполнительный вице-президент Fremantle Кристиан Веспер. - Эти таланты станут прекрасным добавлением к семье Fremantle".

"У Fremantle впечатляющий список проектов в разработке, - добавляет в свою очередь Дормер. - Со сторителлингом самого лучшего качества и готовностью поддерживать репутацию своих продуктов на самом высоком международном уровне".