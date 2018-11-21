110 лет со дня рождения Николая Носова исполняется 23 ноября

А в марте стукнуло 65 лет и Незнайке, главному герою Носова: первые главы его "Приключений..." увидели свет в 1953 в киевском журнале "Барвинок". В Государственном музее истории российской литературы имени В. И. Даля сейчас открыта выставка "Приключения Незнайки, или Жизнь Николая Носова", многие экспонаты которой передал внук писателя Игорь Носов. Мы поговорили с Игорем Петровичем после вернисажа.

В Государственном музее истории российской литературы имени В. И. Даля сейчас открыта выставка "Приключения Незнайки, или Жизнь Николая Носова", многие экспонаты которой передал внук писателя Игорь Носов. Мы поговорили с Игорем Петровичем после вернисажа.

Николай Носов с внуком Игорем. Фото: Петр Носов / Государственный литературный музей

Игорь Петрович, давайте вспомним ваше детство. Вы в гостях у дедушки с бабушкой, дедушка что-то пишет под лампой, внук играет под его столом...

Игорь Носов: Он за столом, а я под столом? Такого не помню. Если он работал, то меня оттаскивали в другую комнату, просили не мешать. Но если дед был свободен, то мы не просто сидели и, скажем, читали. В свои 60 он ползал со мной по ковру, мы что-то строили на кровати, на диване, сооружали из стульев космические корабли, шкаф становился пещерой, где я прятался. Когда я подрос, он мне давал свое охотничье ружье, я сидел "в засаде", а он, изображая медведя, "бродил" по лесу. В двухкомнатной квартире - они с бабушкой жили в писательском доме у метро "Аэропорт" - без фантазии было "не разбежаться".

Получалось, дед оставался... ребенком.

Нас, детей, дед понимал и уважал

Игорь Носов: Нет. Человек такого таланта не может быть ребенком: дети не пишут великих книг и не снимают великие фильмы. Расхожая фраза "он оставался ребенком в душе" - лишь красивые слова, неокрепший талант пропадет после первого же успеха. Дед был человеком сильным и серьезным, но умел при этом быть интересным и детям, и их родителям. Нас, детей, он понимал и уважал.

Знаменитая "Повесть о моем друге Игоре" про вас писалась? Что-то вспоминается оттуда, все эти ваши "дидя, ву", "бононо"?

Игорь Носов: Помню ярко-оранжевые апельсины, у меня они связаны с бабушкой, с живописью, бабушка прекрасно рисовала, любила импрессионистов. В одном месте дед вспоминает, как я нашел колесико от маленькой машинки, которую мы покупали в магазине "Лейпциг" или в Доме игрушки на Кутузовском. Он любил маленькие игрушки - может, из-за того, что квартира была небольшая и в ней из-за бесчисленных книг и рукописей было мало места. А может, деду казалось, что в его сказочном мире ездят именно на таких микромашинках.

С кого дед писал Незнайку? С вашего отца?

Игорь Носов: Мне кажется, что если не сам отец, то его характер определил образ Незнайки. В детстве, по рассказам бабушки, папа был таким же непослушным, любопытным, часто нарушающим правила. Но чтоб их соблюдать, их надо бы понять. Ребенок, познающий мир, всегда делает ошибки, набивает себе шишки. На своих ошибках учатся не дураки, а большинство людей.

Вот и отец мой был таким же Незнайкой - обычным ребенком, который ничего не знает, но должен узнать все.

И тоже ходил в шляпе?

Игорь Носов: Нет, шляпы любил сам дед, у него их было несколько - красивых, элегантных фетровых шляп. Одевался он в классическом стиле, любил костюмы, рубашки с запонками, галстуки, носил длинные пальто и плащи. А шляпы ему, кстати, нужны были в том числе и для того, чтобы прикрыть свои залысины.

Нас, детей, дед понимал и уважал

Принято считать, что юмористы в жизни - люди суровые и мрачные...

Игорь Носов: А детские писатели должны быть по-детски неразвитыми и глупыми, да? Нет, дед был человеком жизнерадостным, но, когда было надо, становился въедливым и педантичным. Читал не только Гоголя и Толстого, и не только для удовольствия. Работая над "Дневником Коли Синицына", изучал учебники по пчеловодству. Взявшись за "Незнайку на Луне", штудировал Циолковского и Жуковского, учебники физики, помню, на столе всегда были словари. И слышал, что физики и инженеры говорили, что это чувствуется: человек глубоко вник в дело и сумел изложить это по-своему. "Незнайка на Луне" до сих пор вызывает споры, и так бы не было, если бы книга была пустой, лишенной смысла фантазией.

Вы хранитель архива Носова... Осталось ли у него что-то важное неизданным, незавершенным?

Игорь Носов: Все, что Николай Николаевич планировал напечатать, - он напечатал, чего-то брошенного на полпути в архивах нет. Это было не в его характере, дед ценил свой труд. Остались какие-то незначительные наброски. Издано было десятка три рассказов, несколько повестей, сценарии, пьесы. Для 70 лет, по-моему - немало.

Вам не кажется, что "Приключения Незнайки" - неплохая основа для большой серии книг? Даже готовый продолжатель есть...

Игорь Носов: Согласен, это хороший стержень, на него можно нанизывать сюжеты. Но даже не уговаривайте (улыбается). Да, я выпустил "Новые приключения Незнайки", но на большее меня вряд ли хватит. Тут нужно дедовское трудолюбие.