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21.11.2018 05:24
Рубрика: Власть

Каламанов назвал разговоры о выходе РФ из ОЗХО несвоевременными

Замглавы Минпромторга Георгий Каламанов. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Замглавы Минпромторга Георгий Каламанов. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Замглавы Минпромторга Георгий Каламанов. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Замглавы Минпромторга Георгий Каламанов заявил, что пока преждевременно говорить о выходе России из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Между тем он отметил, что специалисты из Российской Федерации вряд ли войдут в новый механизм ОЗХО по атрибуции. Данная группа будет определять виновных в использовании химического оружия. Также наша страна выступила против увеличения бюджета организации.

Каламанов отметил, что Москва сделает соответствующие выводы после анализа произошедшего. По его словам, подобные шаги дестабилизируют обстановку внутри организации, передает ТАСС. "Мы свои обязательства перед организацией и всем миром выполнили. Это знают и подтверждают все", - добавил глава российской делегации.

Минпромторг: РФ расскажет ОЗХО о разработках газа А-231 на Западе

Ранее во вторник КГУ КЗХО одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал авантюрой попытки Британии расширить мандат ОЗХО. А постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил в связи с этим, что США пытаются пустить организацию под откос.

Напомним, ранее сообщалось, что Лондон после инцидента в Солсбери предложил расширить полномочия ОЗХО, чтобы организация смогла самостоятельно определять виновных в применении запрещенных отравляющих веществ. Россия и Иран не поддержали британскую инициативу. В связи с процедурными вопросами решение было принято абсолютным меньшинством голосов - 82 из 193. Позднее Москва и Пекин предложили создать рабочую группу, которая даст оценку решению о расширении мандата ОЗХО.

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