Леонид Пасечник вступил в должность главы ЛНР

В Луганской народной республике состоялась церемония инаугурации руководителя республики.

"Леонид Иванович Пасечник вступил в должность главы Луганской народной республики", - сказала председатель Верховного суда ЛНР Светлана Трифанова.

Пасечник, в свою очередь, принес присягу на верность республике. Он поблагодарил избирателей за поддержку и доверие.

Выборы главы ЛНР прошли 11 ноября. За Леонида Пасечника проголосовали 68,3 процента избирателей.

Накануне в Донецке прошла инаугурация избранного главы ДНР.