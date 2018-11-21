Леонид Пасечник вступил в должность главы ЛНР

В Луганской народной республике состоялась церемония инаугурации руководителя республики.
"Леонид Иванович Пасечник вступил в должность главы Луганской народной республики", - сказала председатель Верховного суда ЛНР Светлана Трифанова.
Пасечник, в свою очередь, принес присягу на верность республике. Он поблагодарил избирателей за поддержку и доверие.
Выборы главы ЛНР прошли 11 ноября. За Леонида Пасечника проголосовали 68,3 процента избирателей.
Накануне в Донецке прошла инаугурация избранного главы ДНР.