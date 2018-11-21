Лукашенко поддержал развитие сотрудничества с ЕИБ

"Новым этапом в развитии отношений с Европейским инвестиционным банком" и даже "историческим моментом" назвал Александр Лукашенко подписание накануне с ЕИБ первых соглашений на 160 млн евро для совместной реализации проектов в различных сферах. Об этом он заявил 21 ноября на встрече с вице-президентом банка Александром Стуббом, передает пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер признался, что обе стороны "преодолели немало барьеров, немало было непонимания, особенно с западной стороны. Сегодня и Европа, и весь западный мир убедились в том, что Беларусь - надежный партнер, особенно в сфере торгово-экономических, финансовых отношений".

В настоящее время, по его словам, Беларусь ведет работу с Европейским инвестиционным банком по кредитам примерно на полмиллиарда евро. Он подчеркнул, что это значительная сумма, и условия выдачи кредитов приемлемы для страны.

"Мы тщательно отбираем проекты для инвестирования. То, что вы помогаете проектам, связанным с жильем, обеспечением водой, инфраструктурой и дорогами, очень важно для нас, и мы будем обязательными партнерами в этом плане", - заверил своего визави белорусский лидер. Он обратился к Александру Стуббу с просьбой о содействии в развитии сотрудничества между Беларусью и Финляндией, так как нынешний вице-президент банка занимал различные высокие посты в этой стране. Лукашенко подчеркнул схожесть экономик двух стран и важность развития сотрудничества на технологическом уровне.

Подписанные в Минске документы, уточняет агентство, стали практической реализацией рамочного соглашения Беларуси с банком, заключенного еще в прошлом году. Договор о финансировании между Беларусью и ЕИБ, как уже сообщал "СОЮЗ", подразумевает направление средств на реконструкцию Минской очистной станции. Софинансировать проект будет Европейский банк реконструкции и развития.

Еще два кредитных соглашения заключены с Беларусбанком и Белагропромбанком, которые направят эти средства на поддержку малого и среднего бизнеса. Для РБ представляется перспективным сотрудничество с банком также по таким направлениям, как реализация инфраструктурных проектов в сфере реконструкции дорог, повышение эффективности энергопользования, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, экологизация производств, цифровая трансформация.

По экспертной оценке, общий объем инвестиций ЕИБ в Беларусь в 2018-2019 годах может составить около 420 млн евро. Во время расширения деятельности ЕИБ в Беларуси рассматривается вариант открытия офиса ЕИБ в стране.