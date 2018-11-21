Мантуров рассказал о результатах краш-теста Hyundai Solaris

Краш-тест популярного на российском рынке Hyundai Solaris не выявил нарушений требований к безопасности, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

В этом году Росстандарт впервые в рамках госнадзора провел испытания трех легковых автомобилей на пассивную и активную безопасность по правилам ООН (удар на скорости 56 км/ч с перекрытием 40%) и на срабатывание системы аварийной связи ЭРА ГЛОНАСС.

Помимо Hyundai Solaris, были разбиты Lifan Murman, который не вызвал нареканий, и Chery Tiggo 3, к которому возникли претензии по безопасности стекол и качеству аварийной связи. В результате АО "Чери Автомобили Рус" получило предписания о приостановке продаж Chery Tiggo 3, об устранении нарушений и о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.

"На 2019 год в соответствии с поручением Правительства РФ уже запланированы проверки в отношении автобусов, учитывая участившийся характер аварий с их участием с большим количеством жертв, - рассказал Мантуров. - Проверки также будут проходить с испытаниями, включающими разрушающие методы контроля, а объем финансирования испытаний составит порядка 15 миллионов рублей", - подчеркнул Денис Мантуров.

Как ранее рассказывал "РГ" глава Росстандарта Алексей Абрамов, в рамках госнадзора производитель обязан предоставить автомобили для испытаний (это оформляется как отбор образцов в ходе плановой выездной проверки), сами испытания проводятся за счет Росстандарта на полигоне НАМИ в Подмосковье.

Особое внимание в ходе таких проверок в следующем году будет уделено "надстройщикам", которые используют в качестве исходного материала цельнометаллические фургоны. Министр напомнил о множественных случаях травмирования в результате ДТП пассажиров таких автобусов вырванными из креплений сидениями, которые были установлены с нарушениями требований безопасности.