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Рубрика: Экономика

Названы основные сценарии для рубля в конце года

Текст: Роман Маркелов
На этой неделе курс рубля должен быть относительно стабилен, он может и немного укрепиться к доллару, допускают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Однако до конца года позитивные тенденции легко могут развернуться вспять.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

На пару "доллар-рубль" основное влияние сейчас оказывает налоговый период и продажа валютной выручки экспортерами, что дает поддержку рублю, говорит начальник управления разработки стратегии СМП-банка Анатолий Салтыков. Банк России не проводит закупки валюты в пользу Минфина, для российской валюты это также позитивный фактор, добавляет он.

Фото: РИА Новости
Назван максимальный курс доллара на этой неделе

По мнению ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в ближайшие дни высокой волатильности рубля ждать не стоит (если, конечно, она не будет вызвана очередным провалом цен на нефть). В остальном российская валюта сейчас больше склонна к укреплению, чем к ослаблению, считает эксперт. По его мнению, сейчас создаются условия для движения курса доллара в сторону 64-65 рублей.

Достаточно высокая доходность рынка ОФЗ также стимулирует интерес как резидентов, так и нерезидентов к отечественным бумагам с фиксированной доходностью, продолжает Кочетков. Соответственно, прямых поводов для продажи рубля нет, полагает он. "Однако в ближайшие сутки рынок получит свежие данные по запасам и добыче нефти в США, что может спровоцировать волну распродаж и обновление котировками минимальных значений осени", - допускает Кочетков. Тем не менее даже падение нефти на 3-5 процентов вряд ли станет поводом для выхода пары "доллар-рубль" из диапазона 64,5-66,5 рубля, говорит аналитик.

Курс доллара, в свою очередь, находится сейчас под давлением, продолжает Салтыков. Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что регулятор может замедлить темпы роста ставок в связи с возможным замедлением мировой экономики. С учетом этого, по мнению Салтыкова, в среду курс консолидируется в диапазоне 65,5-66 рублей за доллар.

Но в целом санкционные риски по-прежнему сохраняются, до конца года ожидаются новые решения по экономическим ограничениям, напоминает Салтыков. Прогноз по стоимости нефти - порядка 60 долларов за баррель на фоне растущей добычи и запасов в США, возможного замедления мировой экономики и не самых успешных переговоров ОПЕК+ о дальнейшем существенном сокращении добычи, говорит он. "Кроме того, влияние на валюты развивающихся стран окажут продолжающиеся торговые войны. Все это создает достаточно напряженную обстановку для рубля как минимум до конца года", - подчеркивает Салтыков.

Фото: depositphotos.com
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На данный момент, несмотря на новости об отсрочке введения новых санкций, ситуация принципиально не улучшилась, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Поэтому мы не ожидаем дальнейшего укрепления рубля с текущих уровней и, более того, видим существенные риски его ослабления при ухудшении внешних условий", - прогнозируют они.

До конца года у российской валюты больше поводов для укрепления в сторону 62 рублей за доллар, чем оснований для ослабления в сторону 69 рублей, оптимистичен Кочетков. По его мнению, устойчивости рубля поспособствуют положительный платежный баланс, снижение краткосрочных санкционных рисков и "вполне стабильная нефть".

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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