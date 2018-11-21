Определились составы всех дивизионов Лиги наций на сезон 2020/21

Состоялись все матчи заключительного шестого тура Лиги наций. По итогам этих встреч стали известны составы всех четырех дивизионов - A, B, C и D на следующий сезон.

Для начала напомним, что четыре лучшие команды элитного дивизиона - Голландия, Англия, Швейцария и Португалия - сыграют в финальной стадии турнира в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, противостояние за третье место и финала. Важный штрих - участие в "Финале четырех" не гарантирует этим сборным путевок на чемпионат Европы-2020. Впрочем, если кто-то из них не выйдет на турнир через отборочный цикл, он получит шанс исправиться в стыковых встречах.

Полностью составы дивизионов на следующий розыгрыш Лиги наций выглядит следующим образом.

Лига А: Голландия, Франция, Швейцария, Бельгия, Португалия, Италия, Англия, Испания, Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Дания.

Лига B: Германия, Исландия, Польша, Хорватия, Чехия, Россия, Австрия, Уэльс, Шотландия, Финляндия, Норвегия, Сербия.

Лига С: Словакия, Турция, Северная Ирландия, Ирландия, Израиль, Венгрия, Греция, Болгария, Румыния, Черногория, Грузия, Беларусь, Косово, Македония, Албания.

Лига D: Кипр, Эстония, Словения, Литва, Казахстан, Латвия, Андорра, Люксембург, Молдавия, Сан-Марино, Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Армения, Гибралтар, Лихтенштейн.

Матчи Лиги наций следующего сезона пройдут с 31 августа по 17 ноября 2020 года. Финальная стадия турнира, в которой также примут участие четыре лучших команды элитного дивизиона, запланирован на конец мая - начало июня 2021 года.

Во втором розыгрыше Лиги наций не будут разыгрываться путевки на чемпионат Европы. При этом не исключено, что победителю "Финала четырех" предоставят место в финальном турнире чемпионата мира-2022 в Катаре.