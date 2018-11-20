Голландцы вырвали ничью с немцами и вышли в финальную стадию Лиги наций

Национальная команда Голландии совершила небольшой подвиг. Уступая 0:2 за пять минут до конца встречи с Германией, "оранжевые" вырвали ничью (2:2) и пробились в финальную стадию Лиги наций.

Команде Рональда Кумана, ярко проявившей себя в предыдущей встрече с "трехцветными" (2:0), для участия в "Финале четырех" достаточно было не уступить немцам. Казалось, голландцам будет несложно добиться этой цели с учетом отсутствия каких-либо турнирных целей у Бундестим. Она досрочно вылетела во второй дивизион и спокойно готовилась ко вчерашнему противостоянию.

Но Германия была очень близка к тому, чтобы помешать голландцам. Благодаря голам Тимо Вернера и Лероя Зане хозяева вели 2:0. Но уже в концовке - на 85-й и 91-й минутах гости отличились и добились нужного результата. Забивали бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Таким образом, Голландия сравнялась по очкам с лидировавшей в группе Францией (по семь), но опередила "трехцветных" за счет личных встреч. В финальной стадии Лиги наций, которая пройдет в июне следующего года в Португалии, помимо "оранжевых" и хозяев турнира, сыграют также Швейцария и Англия.

Что касается остальных матчей понедельника, то по их итогам повышения в классе добились Норвегия и Македония. Скандинавы вышли во второй дивизион, а "красно-желтые" - в третий.