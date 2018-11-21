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21.11.2018 10:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронеже пенсионерка умерла после двух ампутаций

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

В ночь на среду в больнице Воронежа умерла 89-летняя Мария Дронова. За две недели врачи ампутировали ей обе ноги, манипуляции врачей стали поводом для уголовного расследования.

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- В последние дни она плохо себя чувствовала, пила и ела с трудом, - рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Напомним, 4 ноября женщина поступила в больницу № 3 с диагнозом "гангрена правой стопы", но удалили ей левую ногу. Правую, впрочем, тоже ампутировали - через три дня. Сын пациентки обратился в правоохранительные органы, после проверки было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 118 УК РФ).

- Факт возбуждения уголовного дела не является доказательством вины врача. Все обстоятельства будут установлены по результатам расследования, - отметила представитель управления СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

Главврач больницы Сергей Шамсутдинов уверен, что хирурги действовали правильно.

- Пациентке оказали всю необходимую в сложившейся ситуации помощь, - заявил он.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж
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